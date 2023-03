Diputado Schalper: “No hablaría de un cambio de gabinete sino un ajuste menor”

El secretario general de RN, diputado Diego Schalper, se refirió al cambio de gabinete, en entrevista con Canal 13.

“Es la segunda vez que la puesta en escena del cambio de gabinete es caótica, desordenada, con cambios de horarios, da cuenta de que hoy día el Gobierno tiene dos problemas muy estructurantes, un problema de gestión, le cuesta conducir y sacar adelante incluso las cosas más elementales, y un problema de conducción, porque nadie podrá decir, salvo el caso de la Cancillería, que me parece es una buena noticia, que aquí estemos hablando de un cambio de gabinete profundo, total, yo hablaría de un ajuste menor, entonces nos deja a todos muy preocupados”, declaró el parlamentario.



De acuerdo al diputado, la salida del ministro de Educación era segura y algo que esperaban que ocurriera.



“Todo el discurso del Presidente habla de Estado de Bienestar, de diálogo hasta que duela, pero después se contradice. Quedamos muy preocupados porque no nos parece que sea un cambio de gabinete sustantivo, más bien hablaría de un ajuste muy menor, salvo la Cancillería, se ve falto de conducción, el rostro de los ministros tampoco transmite mayor tranquilidad, entonces nos quedamos muy preocupados, después de toda la expectativa de que se venían cambios muy sustantivos, y la verdad es que no da cuenta de la envergadura de expectativa de cambio que tienen los chilenos”, recalcó Schalper.



Para el legislador, desde el punto de vista político, esperaban un cambio en Desarrollo Social, Salud, Educación e incluso Agricultura.



“Salud, tiene la peor tasa de vacunación desde el inicio de la pandemia tendría que haberse reevaluado, Educación, es evidente que la gestión no está funcionando bien, en Agricultura tenemos una subejecución en el gasto de prevención de incendios de 7 mil millones de pesos. La gestión de un Gobierno se juega en Salud, Educación, en aquellos lugares donde los chilenos tienen depositadas sus expectativas, y donde el Presidente no pudo generar los consensos necesarios”, apuntó.



“A mí me parece que no hay un giro hacia la centroizquierda, que los grandes perdedores son el Socialismo Democrático, la estructura central a nivel ministerial siguen siendo las mismas correlaciones de fuerza”, concluyó el diputado.