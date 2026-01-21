Diputado UDI se queda con cupo en el Maule tras reconteo de votos y PDG pierde un escaño

Tras un reconteo de votos, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó este miércoles la reelección del diputado Felipe Donoso (UDI) en el distrito 17 de la región del Maule, dejando fuera del Congreso a Guillermo Valdés (PDG).

En principio, Valdés había conseguido un cupo en el parlamento en las elecciones del pasado 16 de noviembre, por una estrecha diferencia de 88 votos.

No obstante, Donoso ingresó un reclamo ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando una nueva revisión de mesas para intentar recuperar el escaño perdido.

Y ahora, se determinó que la lista de Chile Vamos y Demócratas superó por 30 votos a la del Partido de la Gente, por lo que le corresponden dos cupos, siendo el primero de ellos para Jorge Guzmán (Evópoli), quien había resultado electo, y el segundo para Donoso, que finalmente logró la reelección.

En declaraciones obtenidas por Emol, Donoso manifestó que “hoy el Tribunal Calificador de Elecciones nos da la razón y viene a confirmar lo que siempre sostuvimos: que habíamos obtenido un triunfo legítimo en las urnas, pero que producto de un desorden en el proceso se proclamó erróneamente a otro candidato”.

“Quiero destacar no solo el trabajo de mi equipo en la presentación de esta reclamación, sino que también la labor que cumple el Tricel en nuestro país, como una instancia imparcial, jurídica y técnica que garantiza a todos los candidatos la posibilidad de recurrir cuando existen dudas fundadas sobre los resultados”, añadió.

Además, remarcó que “la decisión adoptada hoy contribuye a fortalecer la transparencia, la certeza jurídica y la legitimidad de los procesos electorales en Chile. Ahora sólo resta esperar la resolución definitiva del Tricel que ratificará este resultado”.

Con este vuelco, la UDI aumentó a 19 sus diputados y el PDG bajó a 13, y a la vez, la derecha, con 77 escaños, quedaría a un solo voto de obtener la mayoría absoluta en la Cámara.