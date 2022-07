Diputados RN ofician a Siches solicitando salida del director de Migraciones

La bancada de diputados de Renovación Nacional, liderados por Andrés Longton (en la foto), oficiaron este viernes a la ministra del Interior, Izkia Siches, pidiendo la salida del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.



La tarde de este jueves la Corte de Apelaciones de Concepción, ordenó la suspensión temporal del director por 10 días, debido al incumplimiento de plazo para responder un recurso de protección por la tramitación de una visa temporal.



“Se le solicitó al Servicio Nacional de Migraciones informar acerca del recurso de protección entablado el 24 de marzo de 2022” en favor de una ciudadana cubana, pero no se obtuvo “respuesta alguna”, detalla el fallo.



Respecto a la sanción, desde el Servicio subrayaron en que “la medida señalada se encuentra pendiente de resolución por la Corte Suprema y que no se trata de una medida ejecutoriada”.



En este contexto, los parlamentarios de RN oficiaron a la ministra Siches con estas palabras: “Con gestos de desprecio a los otros dos poderes del Estado, la continuidad de Luis Thayer como director del Servicio Nacional de Migraciones se hace insostenible”.



Asimismo, señalaron en la misiva que “no hay confianza alguna de esta bancada, la más grande del Congreso Nacional, en relación al trabajo que está desempeñando el director nacional, y si bien en el diseño institucional chileno eso no importa su salida inmediata, cumplimos con comunicar a usted nuestra posición”.



“Hacemos presente igualmente que si la situación migratoria llegase a empeorar por la mirada ideologizada del Director, como Ministra será igualmente responsable de ello, no pudiendo alegar que los actos del Director del Servicio Nacional de Migraciones le son inimputables”, cerraron.