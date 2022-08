Director de Azul Azul: “Estoy esperando explicaciones de Michael Clark”

La crisis que tiene a Universidad de Chile nuevamente cerca de la zona de descenso tiene a varios cuestionando a Azul Azul, la concesionaria que administra al cuadro estudiantil.

Uno de ellos es Roberto Nahum, director de la sociedad anónima designado por Sartor, quien aseguró que espera que el presidente de la U, Michael Clark, entregue explicaciones.

“Mi objetivo es hacer saber que espero alguna explicación. Fui designado por Sartor, pero no pertenezco a Sartor. Hasta este momento, no he visto nada que contraríe los principios de la universidad, pero como estoy escuchando y viendo publicaciones de prensa que manifiestan aprensiones y aparentes vínculos de ciertas personas…”, reconoció en conversación con El Mercurio.

“Estoy esperando explicaciones de Clark. Si uno no recibe explicaciones, tendré que pedírselas”, continuó, sumando que lo que debe aclarar el timonel de la concesionaria es “verificar estas cosas. Pueden existir muchas situaciones aparentemente incorrectas por las que uno espera escuchar a la otra persona. No he visto ilegalidad, pero se publica que hay ilegalidades. Por eso espero explicaciones satisfactorias”, añadió.

Sobre el presente en el torneo, sostuvo: “Los resultados hablan solos. (Clark) no lo ha hecho bien. Va a saber que estoy preocupado, como le manifesté el viernes. Por su propia imagen es conveniente que hable y explique”.

Respecto a la incorporación de la ex ministra Cecilia Pérez al Directorio, comentó: “Me sorprendió que haya llegado, pero no es ilegal”. En tanto, sobre la llegada de Mauricio Etcheverry, dijo: “Me llama la atención (…) no es el ideal, pero atendida la función que cumplirá, no es motivo de designación de directorio contratar a honorarios a una persona. Yo no lo habría contratado”.

Por último, sobre la elección de una casa de apuestas como auspiciador de la U, expresó: “Nadie hizo objeción. No creo que haya sido irregular en ese momento. Recién se están discutiendo normas (…) si fuera ilegal, tendría que deshacerse”.