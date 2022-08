DT de Ñublense explica su supremacía ante Quinteros y le mandó un recado

Ñublense dio la sorpresa en la Copa Chile. El cuadro chillanejo remontó para vencer a Colo Colo por 2-1 y darle el primer golpe al Cacique por los octavos de final del certamen.

Además, con la victoria, el técnico de los Diablos Rojos, Jaime García, se convirtió en una verdadera “bestia negra” para su par albo, Gustavo Quinteros, quien nunca ha podido vencer al criollo (tres caídas y un epate).

Este jueves, García explicó la clave para la supremacía ante Quinteros. “Los espacios que se originan, Colo Colo propone, sale a jugar, te genera espacios, a nosotros hay partidos que no nos han salido jugadas, nos dejan poco espacio, nos salen de contra, hemos estudiado eso harto. Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando”, expresó en conversación con radio Cooperativa.

“No he tenido muchas variantes en el juego, que si a lo mejor ante un rival que estás en su casa, con el marco de público, con el plantel que tienen, uno también va tomando un poco más de precauciones, no tengo tanta rotación de jugadores, somos un grupo corto, entonces obviamente ellos tienen que tomar un protagonismo por lo que es la plantilla, por donde van ellos en el Campeonato Nacional”, añadió.

Sobre el duelo en Chillán, sostuvo: “Fue un partido difícil, donde obviamente Colo Colo jugó bien, nos tapó los espacios, pero nosotros también los hicimos ver mal en momentos. No comparto que fueron dos llegadas, ellos también tuvieron ocasiones. No sé si fue de igual a igual, pero tuvimos pasajes buenos del partido, también estás jugando con el mejor equipo de este año. Entonces, como todos se excusan, yo también me podría excusar y no lo hago, las planillas son totalmente distintas, con tres o cuatro jugadores de ellos trato de poder equilibrar mi equipo con la gente lesionada, la gente que me falta, y tengo que ir rotando lo que más puedo”.

En cuanto al debate sobre pelear por el Campeonato Nacional o la Copa Chile, dijo: “Uno tiene que ir soltando cosas cuando no puede enfrentarlas de dos formas, pero sí vamos a tomarlas con responsabilidad. Vamos a tratar de poder ir con la gente que creo que va a rendir en lo físico, en los psicológico, ir a enfrentar a un Colo Colo con un desgaste tremendo con piezas que han venido repitiéndose todos los partidos. Si me preguntas si voy por una o no, para mí, y yo lo tomo con mucha responsabilidad y la realidad del club, es enfrentar el Campeonato. Pero nosotros tenemos que hacer una Copa Chile como corresponde, con responsabilidad y enfrentando con lo que creo que si yo cambio jugadores, también dándoles la misma confianza que ellos se merecen”.