El nuevo lamento de Colo Colo por jugar “final” ante Fortaleza sin público: “Hoy nuestro estadio estará vacío”

Colo Colo disputará una verdadera “final” ante Fortaleza de Brasil este miércoles en el Estadio Monumental, pues ambas escuadras buscarán un triunfo para sellar la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Eso sí, el crucial cotejo se jugará sin público, debido a la sanción que recibió el Cacique por incidentes que provocaron algunos de sus hinchas previo al duelo con River Plate. Por eso, el conjunto albo volvió a lamentar el jugar frente a los brasileños sin espectadores y aseguró que protegerán a los fanáticos y ahuyentarán a los violentos.

“Hoy nuestro estadio estará vacío y nuestros jugadores deberán luchar 90 minutos sin el apoyo permanente de su hinchada que desde las gradería hace sentir fuerte nuestra localía a los rivales que nos visitan”, expresó el club a través de un comunicado.

“Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán postergados. Esperamos celebrar y seguir avanzando en el torneo porque nuestro sueño está intacto. Pero lamentamos que un grupo de mal llamados hinchas nos priven de vivir juntos este momento”, añadió.

Además, agregó: “El apoyo incondicional debe ser permanente. Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol. No son los que se suben a lugares que no están permitidos, ni los que agreden sl hincha rival, ni los que dañan a nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones. No son los que lanzan objetos a la cancha e ingresan fuegos artificiales no permitidos. A esas personas, sencillamente no los queremos más en el Estadio Monumental”.

“Trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos años y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. Sabemos que serán millones los que desde sus casas estarán apoyando al equipo“, cerró.

Colo Colo vs Fortaleza juegan este miércoles 25 de mayo a las 18:00 hrs de Chile.