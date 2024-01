El singular fail de Trinidad Cerda con su plato en “Top Chef VIP”: “Se me olvidó un paso súper importante…”

La participante de “Top Chef VIP”, Trinidad Cerda, protagonizó este domingo un inesperado fail durante el primer capítulo del programa de Chilevisión, luego de olvidar un importante paso en medio de una preparación.

Todo se generó por una pastelera de choclo, la cual preparó como acompañamiento principal de un salteado de carne con verduras.

Según consignó La Cuarta, y al momento de presentar el plato, la chef Fernanda Fuentes rápidamente notó algo extraño con la pastelera, y le preguntó: “¿Probaste la pastelera? ¿Te gustó? ¿Y la cocción, quedaste conforme con la cocción de la pastelera?”.

Luego, Fuentes le pidió que probara la pastelera, y la ex “Gran Hermano” reconoció que estaba “cruda”.

Acto seguido, Cerda recordó que cometió un insólito error, al confesar que “¿Sabes qué? Se me olvidó un paso súper importante, ahora que conversó con ustedes me acuerdo. Quizás después de la juguera, no la pasé en una olla y no la cociné”.

En tanto, otro de los jurados del espacio, Benjamín Nast, reaccionó diciendo que “yo pensaba que en el fondo lo habías hecho, echaste más choclo, la trituraste para suavizarla”.

“Vale, okay, lo reconociste, está okey. Hay ganas, hay un emplatado diferente, hay creatividad, usaste varios elementos. Pero la pastelera está cruda”, complementó.

Asimismo, Trinidad señaló en una entrevista personal que “se me olvidó, no sé… se me fue por completo (…) Pudieron haber sido mucho más duros. Cometí un error garrafal y me siento mal por eso”.

Por último, este error provocó que Cerda quedara con el riesgo de ser nominada a eliminación. Sin embargo, el jurado decidió eliminar directamente a Rodrigo Salinas, luego de que este último protagonizara una polémica por su actitud.