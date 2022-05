Emplazan a Migraciones por sitio web que permite cambiar residencia transitoria

Los diputados de Chile Vamos emplazaron al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, por la habilitación de una plataforma web que acusan permitirá a los ciudadanos migrantes cambiar su residencia transitoria a una temporal dentro de Chile.



El diputado Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), aseguró que la aprobación de la nueva Ley de Migraciones apuntaba a “terminar con las visas de turismo laboral, que significó que entraran más de un millón 400 mil migrantes a nuestro país. Gran parte de estos migrantes, viviendo de manera precaria, empobrecidos, sujetos y enfrentados a hacinamientos y abusos, con todo lo que ello significa”.



Posteriormente, advirtió la habilitación de un sitio web que permite “hacer algo que está prohibido por la ley, que las personas que ingresen como turistas, puedan cambiar su residencia transitoria a una temporal dentro de Chile”.



Indicó que ello implica “volver a los aviones con haitianos, con un sobre amarillo bajo el brazo, con una promesa de un futuro para sus familias, futuro que lamentablemente nunca llegó, y que hoy día vemos en las calles, viviendo en carpas, vendiendo Super 8 en las esquinas”. Todo en un marco del “empobrecimiento de la población nacional, la saturación de los servicios públicos”.



Longton recordó que Thayer había dicho “que iban a seguir las expulsiones administrativas, y aún más importante las expulsiones judiciales. Que en mayo, iba a salir un vuelo con más de 160 migrantes irregulares en nuestro país”.



“Hasta el día de hoy, no ha salido ningún avión, y hay más de 20 mil órdenes de expulsión pendientes y no se ha ejecutado ninguna. Habían siete aviones comerciales pagados mediante multas que se cobraban a migrantes irregulares. Esos aviones, el contrato caducó, y el Gobierno sigue sin hacer nada”, criticó.



En tanto, su par Renzo Trisotti (UDI) indicó que el Ejecutivo “por vía reglamentaria, pretende doblarle la mano a lo que estableció este Congreso hace un tiempo, a través de modificaciones al reglamento que a nuestro juicio son antojadizas, tramposas e ideológicos”.



Finalmente, el diputado José Miguel Castro (RN) señaló que “para quienes representamos a zonas del Norte Grande, este tema nos preocupa de sobremanera. Vivimos con rucas arriba de los árboles, esa es la realidad que se está viviendo en Antofagasta, por ejemplo”.



“¿Todos se preguntan por qué está bajando en las encuestas el Presidente Boric? Dos temas simples, no hay que ser analista político: La Araucanía y la migración. Y no han tomado el toro por las astas en ese sentido”, agregó.



Luego afirmó que con la habilitación de la página web se está abriendo “al comercio y al tráfico de personas en Chile, y eso no lo vamos aguantar como oposición”.



La situación se enmarca en el Decreto N°177 ingresado por el Ministerio del Interior a mediados de mayo. El cual agrega una nueva disposición para pedir un cambio en el tipo de residencia estando dentro de Chile.



Se trata del artículo 4 del documento, el cual indica que una resolución de la Subsecretaría del Interior cuando el caso sea “debidamente calificado” permitirá realizar dicho trámite.



Dicha alternativa se suma a las subcategorías ya establecidas de reunificación familiar; de residencia temporal fundadas en razones humanitarias; y de personas cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.