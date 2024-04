En la previa al partido con Alianza Lima: Medio peruano destaca polémica denuncia contra Vidal

Arturo Vidal está enfocado con Colo Colo de cara al duelo clave de este martes ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, pero en la previa a este importante partido, un medio peruano destacó una reciente polémica del volante chileno.

Concretamente, el diario La República reaccionó a una denuncia que realizó hace algunos días la ONG No Chat en contra del bicampeón de América con La Roja, por incumplir la ley del mismo nombre, la cual impide usar un celular, artefacto electrónico o digital al momento de conducir.

Por eso, el citado medio abordó la acusación en una nota, donde titularon que “Vidal protagoniza escándalo a horas de partido ante Alianza: exigen a Colo Colo sancionar al jugador”.

“En la previa del duelo ante el cuadro blanquiazul, el experimentado volante chileno se ha visto envuelto en una polémica en redes sociales”, añadieron en la publicación.

⚽ 😮 💥 Vidal protagoniza escándalo a horas de partido ante Alianza: exigen a Colo-Colo sancionar al jugador



Tal como se mencionó, la ONG No Chat acusó en sus redes sociales que, por segunda vez en menos de un mes, aparecieron “denuncias en contra del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, por infringir la Ley No Chat y mostrarlo en sus redes sociales. La dirigencia del club no puede tolerar que un deportista, referente de miles de personas, actúe de esta forma”.

El origen del reclamo es por una historia de Instagram en donde el futbolista publicó una foto conduciendo a 100 kilómetros por hora en una carretera, y después una selfie sobre su auto.

Por su parte, la denuncia también fue comentada en España, pues el diario Sport hizo eco de la noticia, y manifestaron que lo ocurrido se trata de un “nuevo escándalo de Vidal”.

“Otra polémica del jugador de Colo Colo y ex blaugrana: Arturo sigue dejando imágenes controvertidas”, señalaron.

Cabe destacar que el partido entre el Cacique y Alianza Lima, válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputará este martes en el Estadio Monumental, a partir de las 20:30 horas.