Ernesto Belloni calificó como “humor ñuñoíno” el nuevo programa de Fabrizio Copano

El humorista Ernesto Belloni, reconocido por los diferentes papeles que interpretó en “Morandé con Compañía”, se refirió ácidamente a “El Antídoto”, el nuevo programa de su colega Fabrizio Copano.

Belloni se sinceró en el programa “Tal Cual” de TV+, en donde comentó la nueva apuesta de Mega no resulta de su agrado. “A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa. No he logrado reírme, sinceramente, no me gusta”, comenzó diciendo el actor detrás de “Che Copete”.

“No pude ver el primero (capítulo), después me puse a ver el segundo y no me gustó. Yo sé que se van a enojar, pero no es culpa de uno. Y tampoco de Copano, es culpa de todos”, acotó.

A su parecer, el programa no ha logrado conectar con la audiencia. “Estuvieron Los Bunkers, rescataron a Popín, y marcaron 6 puntos, o sea, no prende”, apuntó.

“Se encasillaron en un humor ‘ñuñoino’, que le dicen, que la gente adulta de 30 o 35 años quizás no agarra mucho. Sólo quiero que les vaya bien, por el equipo, por la Ina, por Copano y los humoristas”, indicó el veterano humorista.

Al ser consultado sobre una posible participación en el espacio, Belloni indicó que no cree que asista, “porque es un programa que está muy cuestionado. No quiero verme involucrado en esto de que ‘soy zurdo’ o que ‘soy facho’. Yo veo lo que dice la gente y es cuestionado el programa”.