Esposo de “Pincoya” y la polémica pelea con Coni en “Gran Hermano”: “Era cosa de tiempo”

A pesar de que desde el inicio de “Gran Hermano” mantuvieron una gran amistad, la relación entre Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini experimentó un quiebre el viernes pasado luego de una fuerte discusión, conflicto que desató diferentes reacciones, y al que se refirió este martes el esposo de la oriunda de Chiloé, Rodrigo González.

En dicho momento, Coni presentó su renuncia al programa, y también pidió la expulsión de Galvarini debido a una supuesta “agresión”, y finalmente, ambas permanecieron en el reality de Chilevisión.

Respecto a esta polémica pelea, y en una conversación con Página 7, González manifestó que “esta relación, lo más probable, es que no iba a terminar muy bien”, y añadió que “era de esperarse, era cosa de tiempo… porque igual esta chica (Constanza) es muy temperamental y no se contiene mucho. Y ella quiere que todos anden a la pinta de ella, no más”.

Además, explicó que el fuerte carácter de ambas participantes las hacía “chocar”, y aseguró que la chilota “en ningún momento” agredió a Capelli. “Yo creo que de todo esto, el error más grande de Coni fue que se apresuró demasiado en ir al confesionario y decir ‘renuncio o que la expulsen’”, indicó.

“Pedir un requerimiento de ese tipo es muy extremo. Pienso que ella no se dio cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento. No sé si le pasó una mala jugada los conflictos anteriores o sus dramas internos”, complementó.

En la misma línea, señaló que “después hizo un pequeño mea culpa, pero al final todo el conflicto se originó por algo bastante mínimo, no fue algo así grande tampoco, entonces… son por arrebatos de ella”.

Por su parte, dejó en claro que “Jenny estima demasiado a Coni. Y no es que se quede callada y se deje manipular por ella ni nada, sino que siempre trata de contenerla, porque yo creo que la ve como su hija”.

Asimismo, en torno a una eventual reconciliación, sostuvo que “veo que Coni también es bastante orgullosa, entonces no sé si llegará a ofrecer las disculpas correspondientes, porque yo creo que mi señora las merece“.

“Quizás todavía no, pero pienso que igual se van a terminar arreglando, si esto al final es un reality show, un juego, no más… a ratos se enojan, a ratos se abuenan (…). A lo mejor va a durar poco el enojo, pero más tarde que temprano se van a reconciliar… o la producción va a ser algo como para que eso suceda”, sentenció.