Fabio Agostini cuestiona la relación entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica en “Tierra Brava”: “No le creo nada”

Desde el estreno del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, Pamela Díaz y Jhonatan Mujica han experimentado una gran cercanía, relación que con el paso de los capítulos ha ido avanzando en un romance, al punto de que ambos se besaron en frente de sus compañeros en el reciente episodio del programa. Sin embargo, algunos concursantes cuestionan las verdaderas intenciones detrás de este amorío.

Tal es el caso del participante Fabio Agostini, que este viernes, una entrevista con LUN, aseguró que varios de los integrantes del espacio televisivo cuestionan esta relación. “No le creo nada. Es un freaky fan”, dijo.

“Está con ella porque es famosa y se cuelga de ella. No es que lo diga yo solo, lo que pasa es que Jhonatan, cuando estuvimos el primer día (en Punta Sal), dijo que no le gustaba ninguna chica”, señaló el español.

Asimismo, declaró que en esa oportunidad “decíamos ‘mira ésta está linda’ y él decía como ‘qué asco’”.

“Entonces es raro que cuando llegamos a Tierra Brava ya se enganche con una. ¿Qué fue? ¿En ese periodo entre la playa y la casa le gustó una chica? Ahí te das cuenta que se acercó a otra chica por ser famosa y para agarrar más protagonismo”, añadió.

LA VERSIÓN DE JHONATAN

Por su parte, también en conversación con el citado medio, Mujica aclaró respecto a los cuestionamientos de sus compañeros, que “me da risa que tengan esa opinión porque muchos no se han molestado en venir a preguntarme a mí ni a la Pame qué sentimos. Ellos se guiaron por la primera impresión del hotel (en el resort en Punta Sal donde estuvieron en el primer capítulo): ahí pudimos hablar cosas de hombres y no expresé esa admiración que le tenía a Pamela de antes”.

En este sentido, indicó que cuando compartió con la exrostro de Chilevisión en la playa, sintió que “teníamos el mismo humor, tirábamos las mismas tallas, ahí me di cuenta que me podía gustar mucho más de lo que pensé”.

“Ahora tuve la oportunidad de conocerla en persona y le encontré un lado tierno que no había visto y me llamó mucho la atención. No es solo La Fiera, es la Pame no más”, detalló.

Por último, expresó que “en cuanto a lo que siento, no podría ser muy específico, pero sí sé que es algo muy lindo, una atracción fuerte y química en las conversaciones que hace que ni ella ni yo nos aburramos”.