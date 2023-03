Familia de funcionario de la DGAC fallecido apuntó a “fallas” en el protocolo

A fallas en los protocolos y en la infraestructura apuntó la familia de Claudio Villar Rodríguez (45), funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que falleció durante el violento robo frustrado registrado este miércoles en el Aeropuerto de Santiago.



La familia de Villar Rodríguez emitió un comunicado este jueves indicando que “aún es difícil procesar lo ocurrido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ayer en un hecho desgarrador perdimos a nuestro padre, esposo, abuelo, hermano, tío y amigo Claudio Villar Rodríguez, a quien a sus 45 años le arrebataron su vida”.



“Sentimos la responsabilidad de exigir justicia ante un hecho que no debería haber ocurrido nunca si los protocolos y la infraestructura fuera más segura para el personal civil que realiza funciones críticas en el aeropuerto”, añadieron.



En esa línea apuntaron a las autoridades, exigiendo “a la directiva de la DGAC, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y otras autoridades responsables una investigación exhaustiva y transparente de este incidente para determinar las causas, responsabilidades y negligencias”.



Manifestaron que las fallas “han sido recurrentes en el pasado y solo la indolencia puede explicar esta tragedia, dado que no se tomaron las medidas a tiempo y nuestro amado Claudio se convirtió en un mártir”.



También emplazaron a la directiva de la DGAC a que “nos proporcione información clara sobre los hechos ya que, hasta el momento, no se nos ha dado ninguna explicación sobre lo sucedido”, acotaron.



Finalmente, concluyeron que “entendemos la conmoción pública que ha causado esta desgracia, pero pedimos a los medios de comunicación que respeten nuestra privacidad durante este tiempo de duelo. Asimismo, apelamos a la empatía de la ciudadanía y solicitamos que por favor dejen de compartir y den de baja videos de alto contenido sensible en redes sociales y otros canales de comunicación”.