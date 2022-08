Fin de semana largo: se espera la salida de más de 382.000 vehículos desde la RM

Carabineros realizó la mañana de este viernes una fiscalización en el Terminal de Buses Sur en el marco de la salida de personas desde la Región Metropolitana en un nuevo fin de sema largo.



El coronel Juan Carlos Rodríguez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros, informó que desde el martes se incrementaron los servicios policiales en relación con la fiscalización de la Ley de Tránsito y, en especial en los buses. Anticipó que “van a salir más de 382.000 vehículos durante todo el fin de semana desde la Región Metropolitana a distintas partes del país”.



“Eso significa que nosotros, como Carabineros, debemos estar más presentes, sobre todo en las rutas para evitar accidentes de tránsito”, afirmó.



El coronel lamentó que “hemos tenido más de 1.100 personas fallecidas durante todo este año” por accidentes de tránsito. “Eso quiere decir que nosotros no vamos a bajar los brazos para poder seguir controlando, sobre todo lo que es exceso de velocidad, la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o con drogas ilícitas. Vamos a seguir fiscalizando esa situación porque son causas principales de accidentes en el tránsito que producen personas fallecidas”.



Respecto de la fiscalización en el terminal, sostuvo que “es importante que las personas que se desplacen en este medio de transporte sientan la seguridad que el conductor está en las condiciones físicas y síquicas que corresponde para conducir un vehículo de esa magnitud”.



A los pasajeros “vamos a exigir el uso del cinturón de seguridad, que es un medio súper importante ante una eventualidad, ante un accidente. Si el cinturón de seguridad no está en condiciones, debe informar para nosotros cursar la notificación a la empresa. A los buses, que estén en las condiciones técnicas que realmente necesita un bus para desplazarse, sobre todo cuando lo hacemos de un lugar a más de 200 km de distancia. Eso va a ser fiscalizado en este terminal, va a ser fiscalizado en el resto de los terminales de la Región Metropolitana y en las tenencias de carretera”, aseveró.



“Durante todo este año, hasta junio, llevamos más de 2 millones de fiscalizaciones, controles vehiculares, llevamos más de 500.000 infracciones de tránsito, donde hemos detectado personas que incumplen la Ley de Tránsito, sobre todo en el aspecto de exceso de velocidad, del no uso del cinturón de seguridad, del no uso del sistema de retención infantil, que son medidas que son necesarias cuando sufre o participa en un accidente”, agregó.



El carabinero detalló que “normalmente están saliendo más de 100 mil personas en los terminales de buses, contando desde hoy hasta el fin de semana, más de 5.000 o 7.000 buses que salen durante un fin de semana cuando es largo y eso es muy importante, porque son grandes cantidades de personas que se desplazan en este tipo de medios y nosotros tenemos la responsabilidad como Carabineros de darles seguridad”.