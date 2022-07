Fontaine: “Una de las gracias del Rechazo es que deja a todas las fuerzas equiparadas” para un acuerdo

Bernardo Fontaine, exconvencional y actual coordinador del comando del Rechazo, remarcó este martes que la opción que defiende es el mejor escenario para realizar después una nueva Constitución, porque equipara las fuerzas para lograr acuerdos.



“Una de las gracias de la opción de Rechazo es que deja a todas las fuerzas (políticas) equiparadas, entonces, se pueden sentar y ponerse de acuerdo: ganando el Rechazo, ni la izquierda radical, ni la derecha, ni la centroderecha ni la centroizquierda podrían hacer la Constitución a su gusto”, dijo en entrevista con Radio Cooperativa.



“Lo que enfrentamos son dos alternativas: aprobar una Constitución que está mal hecha y cada vez más la gente del Apruebo está pidiendo corregir, o rechazamos con la esperanza de hacer una Constitución nueva, una mejor, que nos una, que haga que el país progrese social y económicamente, y ese camino debe provenir de un acuerdo de todas las fuerzas que están involucradas”, afirmó.



Sostuvo que el texto de la propuesta “es poco claro, confuso y ambiguo, y por eso está mal hecho... Un grupo de izquierda radical redactó una Constitución para ellos, que no representa a todos, que dejó fuera ideas de la ciudadanía, de la centroizquierda y de la centroderecha, y eso no lo podemos repetir”.



Fontaine indicó que, en caso de que gane el Rechazo, “necesitamos el acuerdo con la izquierda radical, porque no podemos hacer una Constitución solamente para algunos como es la de la Convención (…) No podemos hacer una Constitución para seguir dividiendo a los chilenos. Cualquier fórmula va a ser un acuerdo entre todos, y la fórmula precisa no puede sino ser decidida por la ciudadanía”.



“El Rechazo es diverso, es transversal y hay todo tipo de voces, voces políticas de derecha, de centroizquierda, de izquierda, y de la ciudadanía, que fue defraudada por la Convención, particularmente en las iniciativas populares de norma”, agregó.