Fran Maira aborda los motivos de su enemistad con Ignacia Michelson: “Soy amiga de sus enemigas”

Durante la noche de este jueves se vivió un tenso capítulo en “Gran Hermano”, luego de que a los pocos instantes de que se produjera el ingreso de Ignacia Michelson al reality de Chilevisión, esta última protagonizara rápidamente su primer conflicto con Francisca Maira, con quien mantiene una mala relación en el exterior.

En ese sentido, tras este momento que incendió las redes sociales, la propia Fran se refirió a las razones detrás de la enemistad entre ambas, al señalar que si bien conoce desde antes a la influencer, “nunca tuve un drama con ella. No es mi amiga, solo carreteabamos juntas y ella era amiga de mis amigas”.

“Pero viene a puro meter el dedo en el culo porque sabe lo que pasó acá…”, añadió Maira, mientras que su amiga al interior del concurso, Alessia, comentó que las acciones de Michelson eran para “agarrar” a Coni.

Asimismo, Fran mencionó que “yo a la Coni le dije, le he dicho muchas veces, que al principio no me caía bien. Entonces, es obvio que hablé de ella, pero yo ahora no ando hablando mierda y todos saben esa hu…”.

“Es obvio que le va a meter mierda (Michelson a Constanza) (…) Espero que la Coni sepa que fue al principio y si es que no, ya está, así es la vida”, agregó.

Por su parte, respecto a la pelea que vivió con Michelson durante este jueves, manifestó que “habla puras hu… . ¿Cachaste que ni siquiera te deja responderle? Como que dice ‘ah ya, cállate. La conozco de afuera y si quiere que saque hu… , saquemos hu…”.

En la misma línea, aseguró que la expareja de Marcianeke “está picada porque yo soy amiga de una enemiga de ella, que es la Javi, y siempre me hu… porque me decía que si tu hablas con ella, no puedes hablar conmigo (…) puras hu… de pendejas”.

“Nunca nada con ella, porque ella tuvo dramas con un grupo de amigos míos y yo me alejé (…) Está loca, es full conformacional”, sostuvo, y en relación a la supuesta pelea que dejó en evidencia la también DJ, afirmó que “la hu… estaba drogada en el carrete (…) soy amiga de sus enemigas”.