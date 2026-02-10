Home Nacional "futuro ministro arrau respondió a crítica de boric a kast: “tambi..."

Futuro ministro Arrau respondió a crítica de Boric a Kast: “También es una batalla cultural llegar llegar temprano a la oficina”

El próximo titular de Obras Públicas le respondió al Mandatario, quien aludió a los dichos de Kast en el foro de Bruselas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Futuro ministro Arrau respondió a crítica de Boric a Kast: “También es una batalla cultural llegar llegar temprano a la oficina”

El futuro ministro de Obras PúblicasMartín Arrau, respondió a la crítica que lanzó el Presidente Boric contra el Mandatario electo, José Antonio Kast,  por su discurso en la la VII Cumbre Transatlántica de Bruselas.

Según consignó T13, durante la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Boric aludió a las declaraciones de Kast en el foro de Bruselas y planteó que “esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”. 

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”, agregó. 

Arrau respondió a estos dichos y declaró que “también es una batalla cultural estar trabajando, trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina. En nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos”. 

“Y ahí desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad, de llegar a la hora y hacer la pega como corresponde”, cerró. 

Boric desliza crítica a Kast y cuestiona a la UDI por no aprobar Sala Cuna
Source Texto: La Nacion/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Boric dice que show de Bad Bunny fue un “acto geopolít...

En el lanzamiento de Latam-GPT, primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, elaborado mediante Inteligencia Artificial, el Mandatario señaló que “hoy día es tendencia el concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl, fue un acto muy potente”.

Leer mas
Nacional
Delpiano por muerte de conscripto: “Encontramos ...

La titular de Defensa dijo que desde el ministerio han “estados atentos y han acompañado a los familiares del joven -que ya viajaron a la zona-, así como los conscriptos que también estaban haciendo guardia esa noche”.

Leer mas
Nacional
Habla conductor que atropelló a delincuente en Quilicu...

En conversación con LUN, el automovilista afirmó que no detener el vehículo “era la única salida que teníamos en ese momento”. El hecho ocurrió el sábado pasado en el sector El Trébol de la Ruta 5 cuando un auto que iba frente a las víctimas frenó y de él bajaron dos sujetos, uno de ellos armado, con el objetivo de realizar una encerrona.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/