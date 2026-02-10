Futuro ministro Arrau respondió a crítica de Boric a Kast: “También es una batalla cultural llegar llegar temprano a la oficina”

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a la crítica que lanzó el Presidente Boric contra el Mandatario electo, José Antonio Kast, por su discurso en la la VII Cumbre Transatlántica de Bruselas.

Según consignó T13, durante la promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Boric aludió a las declaraciones de Kast en el foro de Bruselas y planteó que “esta ley no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural”.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”, agregó.

Arrau respondió a estos dichos y declaró que “también es una batalla cultural estar trabajando, trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina. En nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos”.

“Y ahí desde la obra pública aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad, de llegar a la hora y hacer la pega como corresponde”, cerró.