Gendarmería pide intervenir al CDE por traslado de Emilio Berkhoff a Lebu

Gendarmería de Chile solicitó este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE), intervenir para que se evite el traslado de Emilio Berkhoff desde la cárcel de Concepción al penal de Lebu.



La solicitud incluye un recurso de apelación ante la Corte Suprema, donde desde Gendarmería señalan que la cárcel de Lebu no cuenta con las medidas de seguridad para un reo como Berkhoff, es decir, alguien de “alto compromiso delictual”.



Berkhoff es exmiembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y fue detenido en junio de 2020, en un procedimiento que sacó de circulación 900 kilos de pasta base de cocaína. El imputado lleva más de dos años en prisión preventiva.



Además, en abril pasado, el Juzgado de Garantía de Traiguén condenó a Emilio Berkhoff a seis años y dos días de cárcel por los delitos de robo con intimidación e incendio perpetrados el año antepasado en la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía.



Fue la Corte de Apelaciones de Temuco la que ordenó el traslado; sin embargo, desde Gendarmería se han mostrado en desacuerdo desde el comienzo.



De acuerdo a Radio Biobío, abogados en La Araucanía evalúan un recurso de reconsideración al mismo tribunal de alzada, además de una apelación ante la Corte Suprema.



Ante la alternativa, la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, manifestó que “la postura oficial es que esta es una decisión de otro poder y que nosotros respetamos completamente. Estamos escuchando las distintas instancias y estamos viendo cuáles son los caminos que podemos tomar, pero no hemos tomado ninguna decisión aún”.



Por su parte, el comandante Andrés Muñoz, representante de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, dijo que “si se llevará a cabo esta acción, nosotros esperamos que se resuelva de manera favorable”.



“Lo hemos señalado reiteradamente, la unidad penal de Lebu no cuenta con las medidas de seguridad suficientes para albergar internos de este compromiso delictual, considerando además que no tiene una oferta programática suficiente para considerar aspectos de reinserción”, cerró Muñoz.