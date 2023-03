General Soza explicó llamada de Orsini por Valdivia y descartó irregularidad: “No hablé” con él

La jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza, admitió que la diputada Maite Orsini (RD) la llamó a fines de enero después de la detención del exfutbolista Jorge Valdivia, ocurrida en Vitacura.



Según reveló La Tercera, el “Mago” se contactó con la parlamentaria para indicarle que lo llevaron a la comisaría después de no tener su carnet durante un control de identidad, transmitiéndole que la situación había vulnerado sus derechos y que podía haber sufrido apremio ilegítimos.



Fue en ese contexto que Orsini habría llamado a Soza, quien en entrevista al mismo medio, aseveró que el contacto “fue en contexto de absoluta normalidad” y desestimó alguna irregularidad.



“El día posterior al procedimiento policial que se efectuó con el ciudadano Jorge Valdivia, en la 37° Comisaría de Vitacura, ella me llama en mi calidad de directora de Derechos Humanos, manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial”, dijo la funcionaria policial.



Soza aclaró: “No hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil, desde el Instituto de Derechos Humanos, desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, etc. Yo acá le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental”.



Tras remarcar que no conoce a Valdivia, la general explicó que la llamada “es habitual, porque es el contexto en que me desempeño. Yo tengo contacto con ellos cuando voy a las comisiones del Congreso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene mi teléfono, la Defensoría de la Niñez también”.



Consultada si comunicó la situación al alto mando de la institución, respondió: “La verdad es que tendría que informarles de todos los llamados que recibo de todo el mundo. Está en la esfera de mis atribuciones recibir llamados de parlamentarios, de ministros, de subsecretarios”.



Luego reiteró que “acá no se interviene y tampoco se hace una gestión en el procedimiento. Yo lo aclaré desde el principio: ella me llama con posterioridad al control, esto se revisa expost. Y en base a eso, la investigación determinará si hubo un error en la fiscalización o no. Cualquier persona tiene el derecho a reclamar por un procedimiento policial”.



Insistió en que Orsini “lo presentó como una situación donde habría habido una vulneración de derechos y esa es la razón del contacto”.



“Yo no veo ningún cuestionamiento hacia mi actuar, porque no hice nada irregular. Esto es algo que es parte de mi trabajo, atender a un parlamentario es parte de esta labor, entonces no hay nada irregular. Lo único que hice fue hacer mi trabajo, así que seguiré trabajando con el mismo ánimo”, sentenció.



El diputado Jorge Alessandri (UDI) anunció que desde su partido denunciarán ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja a Orsini por el hecho, aseverando que están evaluando pedirle que se retire de la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia que él preside.



“Una cosa es la vida privada y ahí ya no me meto, me parece que cada uno si no comete delito tiene toda la libertad del mundo, y otra cosa distinta es cuando una autoridad como una diputada llama a un carabinero, en este caso una generala para interceder por alguien”, dijo Alessandri.