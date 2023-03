General Yáñez: “Estamos absolutamente respaldados por el Gobierno”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó la tarde de este domingo al sector El Belloto, en Quilpué Región de Valparaíso, para visitar a la familia de la carabinera Rita Olivares, que murió luego que le dispararan en la cabeza en un procedimiento la madrugada de este domingo.

Al ser consultado por el respaldo del Ejecutivo, Yáñez expresó que “estamos absolutamente respaldados por el Gobierno. Acá estoy con la ministra (Tohá) y el Presidente (Boric) habló recién desde República Dominicana. Nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento… No tenemos diferencia con nadie y trabajamos con todos los sectores políticos”.

Yáñez expresó que “estamos dolidos, profundamente golpeados porque no nos puede ser indiferente la muerte de un carabinero más y menos de una mujer carabinero, un ejemplo, seguramente ella va a dejar un legado a todas las generaciones de mujeres que vienen”.



“Es nuestra primera mártir que muere en un incidente tan violento, no tuvo tiempo ni siquiera de alcanzar a bajarse del vehículo para atender el procedimiento cuando recibió el disparo que le costó la vida, pero su compañero y el carro que llego en apoyo hicieron uso de sus armas de fuego para defenderla y lograr la detención de uno de los involucrados en este asesinato que posteriormente permitió a través de diligencias poder detener a otro que también se encuentra en este minuto en la audiencia de control de detención”, detalló.



En esta línea afirmó que “quiero decirles que no vamos a cesar ni un solo minuto, ni un solo segundo y he dispuesto que todos nuestros equipos especializados se trasladen a la región para apoyar las diligencias que lleva a cabo la Policía de Investigaciones, confió plenamente en ellos en que van a hacer un trabajo profesional como lo han demostrado históricamente para lograr con la detención de ellos, pero nosotros también no vamos de descansar y vamos a hacer lo posible por lograr la ubicación de estos delincuentes”.



En relación a si la uniformada se encontraba con todos los elementos de seguridad el general director explicó que “ella estaba con su chaleco antibalas, quiero contarles que iba en un vehículo construido especialmente para la policía, pero aun así la infortuna que tuvo Rita la llevo a perder la vida en este procedimiento, tenía su casco, no lo llevaba puesto porque obviamente el casco se coloca cuando uno baja del vehículo al procedimiento policial, pero ni siquiera alcanzo a reaccionar cuando ya el vehículo recibió seis impactos balísticos”.