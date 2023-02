Gerente de CMPC denunció ataques incendiarios y amenazas a sus brigadistas

El gerente de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, afirmó que la compañía ha sufrido ataques incendiarios y amenazas a sus trabajadores en medio de la emergencia que se vive en la zona centro sur del país por los incendios forestales.



En entrevista con Radio Biobío, sostuvo que “hay focos en bosque de eucalipto y pino, pero también en predios agrícolas, no solamente plantaciones. El martes tuvimos diez focos simultáneos en un predio particular, ajeno a CMPC, que lo combatimos nosotros. Esto no solo provoca incendios, impide que los combatamos”.



Ruiz-Tagle denunció que cerca de la Ruta 182 que une Collipulli con Angol, en la Región de La Araucanía, se han producido siete siniestros con 50 focos.



“Hemos sufrido una situación que es totalmente inaceptable. Ayer en Angol, sector Totoras, ha habido personas que han bloqueado el camino y amenazando a nuestros brigadistas de CMPC para impedirles el paso para combatir incendios”, añadió el empresario.



Añadió que desde la papelera “tenemos la expectativa que haya refuerzos adicionales para que no sigan ocurriendo. Valoramos el trabajo de Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero se requiere poner atención a esto. Es bien delicado lo que ocurre. La situación meteorológica no es buena, entonces es importante la presencia de seguridad en la zona y evitar tener nuevos incidentes”.



Más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los dichos del gerente de la forestal, y recalcó en “insistir el respaldo y colaboración del gobierno para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, que buscan determinar las responsabilidades y los responsables eventuales de los incendios”.



“Lamento si es que eso así. Ya hemos dicho que toda amenaza u obstáculo respecto a brigadistas, ya sean públicos o privados, que estén combatiendo incendios, para el gobierno son hechos graves. Esperamos obviamente que esos antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, que es lo que corresponde”, agregó.



En la misma línea, la autoridad indicó que “hay 34 detenidos por parte de Carabineros, hay detenidos por parte de la PDI. Hoy día son 58 investigaciones abiertas por la PDI, más 12 investigaciones abiertas por parte de Carabineros”.