Gerente general de ENAP presentó la renuncia a su cargo

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Aranis, presentó su renuncia al cargo tras su polémica participación en la tercera sesión de la comisión investigadora sobre las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por la empresa.



Desde Radio Biobío pudieron confirmar la dimisión de Aranis, la que ocurrió luego de sus criticadas intervenciones en la ya señalada instancia, que busca indagar en las anomalías en las que habría incurrido la compañía, entre 2014 y 2018.



En dicha oportunidad, las respuestas del ahora exgerente general de la estatal fueron escuetas -se indicó- y prácticamente no respondió las preguntas realizadas por los diputados integrantes de la instancia.



De hecho, el parlamentario Carlos Bianchi señaló a Aranis en aquella ocasión, que había sido citado en una comisión investigadora, y no en calidad de invitado.



“Es bastante poco productivo el poder hacer consultas y no tener respuesta alguna, pero si así es la posición suya, estimado Julio, es no responder absolutamente nada. Usted tenía dos opciones, estar aquí presencialmente, y usted tomó la decisión de estar telemáticamente”, dijo el legislador independiente.



Aranis estuvo un total de cinco meses en su puesto, y su renuncia ocrre a pocos días de que se inicie el juicio contra los ejecutivos de ENAP, por episodios de contaminación en Talcahuano y Quintero.