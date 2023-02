Girardi y Ley de Etiquetado: “Será mayor aporte cuando se cumplan los pendientes”

Guido Girardi, creador de la Ley de Etiquetado Nutricional, ex presidente del Senado y actual vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), comentó con satisfacción el estudio realizado por académicos chilenos de la Universidad de California, en Berkeley, que concluyó que, en sus tres primeros años de implementación, la norma disminuyó en un 9% la compra de azúcares y las calorías se redujeron en un 7%.



Sin embargo, Girardi dijo que aún quedaban varias medidas pendientes que se deben implementar a la brevedad, para poder tener un mayor impacto sobre la obesidad, “la mayor pandemia que sufre la humanidad pues mata a 41 millones personas al año, 112 mil al día y 40 mil de ellas evitables pues se trata de gente joven. El Covid19 ha asesinado a 8 millones de humanos en tres años”.



El informe norteamericano señala que los consumidores optan por productos sin sellos ya que están informados que son más sanos, por lo que las empresas redujeron los nutrientes críticos para evitar tener que usarlos. También revelaron que los productos sin sellos subieron un 5,5% sus precios para enfrentar la mayor demanda y los costos de la reformulación de los productos.



IMPACTO MUNDIAL



El exparlamentario presentó en 2007, junto al Premio Nacional en Ciencias, Ricardo Uauy, la Ley de Etiquetado Nutricional que, básicamente, establece el derecho a saber si la cantidad de nutrientes críticos -sodio, grasa, calorías, azúcar- excede los niveles establecidos como saludables a través del uso de sellos frontales que los indica como “altos en”.



“Durante mucho tiempo los padres les dieron cereales a sus hijos pensando que eran saludables y no sabían que tenían hasta un 50% de azúcar y 800 miligramos de sal por 100 gramos de productos: una bomba metabólica que daña de por vida a quienes los consumían”, recordó Girardi.



La Ley de Etiquetado se aprobó en 2011, pero solo en 2019 se pudo implementar en su totalidad. En poco más de tres años de vigencia ha logrado un fuerte impacto internacional, fue premiada por la ONU y la FAO y propuesta por la OMS como modelo a seguir a nivel mundial.



“Perú, Argentina, Uruguay, Colombia y México aprobaron leyes idénticas a la nuestra; La normativa de Israel y Canadá se inspiró en esta ley. En total son 32 países los que ya aprobaron o analizan la medida”, indicó.



“Antes -dijo el exsenador- los rotulados estaban hechos para no ser comprendidos y así poder vender basura disfrazada de alimento saludable. Ahora los sellos son entendidos por todos los mayores de 6 años. Y al restringir la publicidad, generada por expertos de marketing para inducir el consumo poco saludable, se corta el mecanismo de transmisión de esta enfermedad, al igual que hacen las mascarillas en el caso del Covid”.



Recordó que “si tienen sellos no pueden tener publicidad en tv en horario infantil, ni usar calcomanías, caricaturas, animaciones, etc. e impide su venta en colegios y alrededores. Además, prohíbe las compras de comida chatarra con recursos estatales”.



Para el autor de la iniciativa “este estudio y otros realizados por el INTA demuestran que la ley no sólo disminuyó el consumo de azúcar, sino que incentivó a la industria a reformular más del 20% de sus productos para elaborar alimentos saludables. Hoy se ven muy pocos lácteos con sellos, ya que la mayoría bajó sus niveles de azúcar y sal y eliminaron para evitar poner advertencias y volver a tener publicidad y vender en los colegios. Por tanto, los sellos fueron un incentivo”.



DESAFÍOS PENDIENTES



“Si queremos seguir frenando la curva de obesidad y sus desastrosas consecuencias para la salud, es indispensable subir los impuestos a los alimentos con sellos, lo que -según estudio solicitado por el Ministerio de Hacienda- disminuiría un 63% de las diabetes, un 57% de los casos de hipertensión, y un 43% los infartos al cerebro y un 22% de ataques al corazón”, enfatizó Girardi.



Y agregó que “otros estudios señalan que se evitaría un gasto de más de mil millones de dólares anuales -el costo que la sociedad paga, en el sistema público y privado, por estas enfermedades- y se podrían recaudar 500 millones de dólares adicionales para invertir en medidas saludables como una tarjeta verde que subsidie la compra de frutas y verduras en ferias y mercados lo que produciría encadenamiento productivo con la agricultura familiar campesina. Esta medida es una prioridad tanto por el positivo impacto sobre la salud de los más pobres como por el inmenso ahorro país en gastos por enfermedades”.



Para Girardi entre los desafíos pendientes está también “aumentar la fiscalización, porque aún algunas importadoras de productos americanos venden alimentos basura, con sellos, pero con caricaturas que la ley prohíbe”.



“Además, sigue siendo una paradoja que pizzas y hamburguesas -los ‘niños símbolos’ de la comida chatarra- no lleven sellos en sus soportes, porque no se ha implementado el reglamento de la ley que así lo establece”, manifestó y añadió que “se debe regular la publicidad personalizada en las redes sociales, ante las cuales nuestros niños pasan más de seis horas diarias, lo que hace que Chile esté entre los países con los niveles más altos del mundo en obesidad -en población en general y sobre todo infantil- y uno de los más altos en sedentarismo”.



En esa dirección el exsenador pidió al Gobierno que ponga urgencia a la ley que “cambia el uniforme por buzo deportivo y obliga a realizar una hora diaria de actividad física para combatir el sedentarismo y todos sus efectos negativos”.



El vicepresidente ejecutivo de FEF, concluyó que “si se asumen estos desafíos Chile podrá seguir siendo un referente mundial en la creación de leyes destinadas a proteger la salud que se exportan a nivel global”.