Gobierno aclaró que gripe aviar se contagia por secreciones y no por alimentos

El Ministerio de Salud (Minsal) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizaron este miércoles una conferencia de prensa para aclarar las dudas tras el brote de influenza o gripe aviar que se registró en una planta de la empresa Agrosuper en Rancagua, que provocó que 40 mil aves debiesen ser sacrificadas.



Ante las alarmas que levantó el incidente, las autoridades remarcaron que la enfermedad se contagia por secreciones y no por alimentos, informando que hasta el momento no se han reportado contagios en seres humanos en nuestro país.



A modo de prevención, indicaron que ante la presencia de aves o mamíferos enfermos o muertos no se debe manipular al animal, sino que dar el aviso correspondiente al SAG.



Según advirtieron, quienes están más expuestos son los trabajadores de faenas de aves o los crianceros, por lo que anunciaron distintos seguimientos y coordinaciones con las seremis para capacitar a trabajadores y educar a la población.



El jefe de la División Protección Pecuaria del SAG, Carlos Orellana, señaló que “el movimiento del virus es a través de aves migratorias, que migran desde el norte al sur, y por lo tanto la llegada de la enfermedad era prácticamente inevitable”.



Detalló que el caso cero se registró en la Región de Arica y Parinacota la primera semana de diciembre, “y lo que hemos estado viendo es la progresión de la enfermedad hacia territorio sur. Hoy día está presente en 12 regiones, excluida la Región Metropolitana, y tampoco en las regiones australes y en la de Lo Ríos”.



Luego entregó “tranquilidad a la población de que se están efectuando todas las labores que corresponde. Es un evento muy acotado, la vigilancia que desplegamos en el perifoco nos sigue arrojando resultados negativos. Por lo tanto, esperamos que en el corto plazo esta situación sea contenida, que Chile vuelva a recuperar el estatus de un país libre de influenza aviar altamente patógena”.



Respecto a lo ocurrido en la planta de Agrosuper, Orellana indicó que “ese plantel fue despoblado”. “Esta no es una enfermedad que se transmite por los alimentos, por lo tanto el proceso sigue continuando, y en la planta -en este caso faenadora- van destinados otros lotes de producción que pueden ser faenados, y por ende, también puede ser consumidos”, comentó.



Además, confirmó que el SAG suspendió la exportación de los pollos a otros países, pero indicó que el alimento se puede consumir en Chile “no por motivos de la inocuidad del producto, sino que porque en la certificación de las exportaciones, la primera declaración contempla que Chile es un país libre de influenza aviar, y a partir de ayer esa declaración no se puede cumplir”.



“Iniciamos un despliegue con nuestros socios comerciales para que nos reconozcan otras regiones del país que no han presentado este mismo cuadro. Por eso, hablamos de una presentación acotada, 40 mil aves de 30 millones es una cifra bastante ínfima, y si las cosas se hacen bien, en un corto periodo de tiempo es posible recuperar la condición de país libre”, manifestó.

EXPUESTO A SECRECIONES



Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, informó que “existe el riesgo de contagio en el ser humano que está expuesto a secreciones de las aves infectadas, y no de otra forma”.



Explicó que hay dos poblaciones de riesgo, siendo una “los trabajadores que están directamente expuestos a estas aves, para lo cual recomendamos el uso de equipos de protección personal”.



En tanto, el otro grupo corresponde a quienes “se dedican a la crianza de gallinas, y cuyas gallinas podrían estar enfermas. (…) Si existe la mortandad de las aves que están criando, no las manipulen, sino que avisen directamente al SAG para retirarlas”.



La titular del Minsal confirmó que si bien no hay casos en personas, el Departamento de Epidemiología de la cartera “ha realizado una serie de actividades relacionadas con el seguimiento de las personas que eventualmente pudieran estar expuestas -trabajadores- para descartar que se hayan contagiado”.



“Si mantenemos las recomendaciones correctas respecto a evitar la manipulación de animales enfermos, de aves o de mamíferos que se han enfermado o fallecido en la playa, podemos prevenir los casos de influenza aviar en seres humanos”, enfatizó.



Además, destacó el inicio de la vacunación de influenza estacional: “Una de los grupos de interés a vacunar son los trabajadores agrícolas, y esto se hace para que en la eventualidad de que se contagien con la influenza aviar, el ser humano sirva de vía para que los virus se recombinen”.



Consultada por los síntomas, la doctora respondió que “el cuadro clínico de la influenza aviar puede comenzar en una forma que no es tan fácil de distinguir de la influenza estacional. Sin embargo, es un cuadro más grave. Y en los animales, también produce muerte”.



“Es un virus invasivo, que a diferencia de la influenza estacional que queda solo en la vía respiratoria, invade los tejidos, y produce un cuadro que rápidamente progresa hacia un cuadro más severo”, agregó.



Por ello, reiteró que el seguimiento incluye en primera instancia “un catastro a todas las personas que están alrededor de los lugares donde han ocurrido estos eventos en las aves o mamíferos. Se les hace un examen, se ve si tienen síntomas respiratorios, se les busca que agente tienen”.



Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, informó que para mejorar la prevención están realizando “una vigilancia activa, en términos de vigilancia ambiental -es decir, para identificar oportunamente los riesgos ambientales del contagio de influenza aviar- y también en personas”.



“Por eso, hemos activado toda la red de salud, haciendo una capacitación a los equipos regionales de la influenza aviar para detectar oportunamente si se presentara un caso en la red, poder responder con un tratamiento de forma oportuna, lo que aún no se ha reportado”, añadió.



Finalmente, repitió que la influenza aviar “no es transmitida por los alimentos”, por lo que dijo que “es seguro consumir alimentos que están ofertados en establecimientos formales, que cuenten con su resolución sanitaria”