Gobierno detalla medidas sanitarias para 4 de septiembre: no se exigirá Pase de Movilidad

Este viernes y a solo nueve días de que llegue el día del plebiscito de salida, que definirá si Chile tendrá o no una nueva Constitución, desde el el Ministerio de Salud (Minsal) y el Servicio Electoral (Servel) dieron a conocer las medidas sanitarias que regirán en la jornada del 4 de septiembre.



Considerando el gran flujo de personas que se espera para ese día, ya que el sufragio es de carácter obligatorio, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, informó que no se exigirá el Pase de Movilidad para votar, pero que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.



“Para que no exista una barrera, para que las personas concurran a votar, es que no se va a pedir el Pase de Movilidad en ninguna circunstancia en relación a concurrir a votar”, señaló la ministra.



Asimismo, aclaró que no se tomará la temperatura de las personas que vayan a votar.



LOCALES DE VOTACIÓN



Respecto a las medidas que serán implementadas en los locales de votación, la titular de Salud, subrayó que las mesas estarán distanciadas y que dispondrán de alcohol gel y mascarillas para quien lo necesite.



En este sentido, dijo que “en el propio protocolo que tenemos con el Servel en los locales de votación, va a haber disponibilidad de mascarillas si es que alguien tiene la pérdida de alguna o se humedece, va a haber posibilidad de reponer y va a haber alcohol gel”.



Además, la secretaria de Estado hizo un llamado a que el día del plebiscito, en las filas se mantenga “la distancia de un metro”.