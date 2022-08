Gobierno no se querellará por Ley de Seguridad del Estado contra acto en Valparaíso

Pese a las solicitudes de la oposición, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, informó que el Gobierno no se querellará por Ley de Seguridad del Estado frente al incidente de connotación sexual ocurrido el sábado durante un acto de campaña por el Apruebo en Valparaíso.



En una performance que simulaba un aborto, una de los miembros del colectivo “Las Indetectables” sacó una bandera chilena desde el ano de otra integrante y la arrojó al público, en medio de una actividad familiar.



Al respecto, Vallejo explicó que “nosotros como Gobierno hemos tomado acciones, no solamente nos hemos pronunciado en establecer la gravedad de los hechos y la condena, sino que hemos tomado acciones y nos hemos querellado tanto por lo sucedido en Valparaíso como también por lo sucedido el día de ayer en Santiago”.



Esto último en referencia al hecho registrado el domingo, cuando el conductor de una carreta que era parte de un grupo de manifestantes por el Rechazo arrolló a ciclistas adherentes del Apruebo en el centro de Santiago.



La ministra indicó que “el Gobierno está actuando y se ha querellado bajo lo que establece nuestro Código Penal para poder garantizar que no haya impunidad respecto a los hechos sucedidos”.



“Si a la oposición no le parece, bueno, está bien, es legítimo, pero nuestro Gobierno está estableciendo acciones y no solamente declaraciones”, complementó.



La vocera de La Moneda enfatizó que la Ley de Seguridad del Estado se debe aplicar ante hechos que afecten gravemente la seguridad de la Nación: “Para el resto, tenemos nuestro Código Penal, que establece delitos por atentados contra la moral y las buenas costumbres y ofensas al pudor”.



“En este caso, además, a propósito de lo establecido tanto por la Defensoría de la Niñez, como nuestra subsecretaria y nuestro Ministerio del Interior, ha tomado la decisión de no solamente poner los antecedentes, sino que querellarse directamente respecto a estos hechos que nos parecen de total gravedad”, consignó, informando que “se ha optado por querella a través del artículo 373 del Código Penal”.



Tras aseverar que “vamos a garantizar de que no haya impunidad respecto de estos hechos”, la secretaria de Estado concluyó aclarando que la subsecretaría de la Niñez “no tiene facultades para querellarse, solo presentar antecedentes y denuncias al Ministerio Público”.