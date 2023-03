Gran incendio afectó a edificio en Vitacura

Un voraz incendio se registró la tarde de este miércoles en un edificio ubicado en Vitacura.

Registros mostraron el siniestro que afectó preliminarmente al restaurante “Bocacielo”, ubicado en el piso 15 del inmueble, en Avenida Presidente Kennedy con Rosario Norte, consignó 24Horas.

Conductores de vehículos reportaron la estrepitosa caída de vidrios en el lugar.

Ante la emergencia, se debió evacuar el edificio.

La columna de humo se visualiza desde varios puntos de la zona oriente.

ALTURA DEL SINIESTRO

Bomberos activó la 3ª alarma de incendio, movilizando 14 compañías y 19 carros para combatir las llamas.



La principal complejidad para los voluntarios ha sido la altura del siniestro, por lo que se han visto obligados a utilizar escaleras telescópicas para acercarse, informó Emol.



Por otra parte, la fachada completa del edificio tiene vidrios, varios de los cuales se han precipitado desde la altura hacia el piso, complicando las labores de extinción del fuego y amenazando a transeúntes.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Diego Velásquez, detalló que se evacuó a las personas que se encontraban en la torre sur del edificio y que el fuego ya está contenido, por lo que no podría extenderse más.

LAMENTARON EL HECHO

Desde el perfil de Instagram del restaurante “Bocacielo”, lamentaron profundamente el hecho.



“Queridos amigos.. como ya es de conocimiento público, nos vimos afectados por un incendio en nuestro local, gracias a Dios todos nuestros trabajadores están sanos y salvos, que es lo más importante. Lamentablemente nos vemos en la obligación de despedirnos por un tiempo. Volveremos con más fuerza y ganas de salir adelante. No es un hasta nunca, es un hasta siempre. Atte. todo el equipo Bocacielo”, manifestaron.



Por otro lado, durante la emergencia, irregularidades de parte de la administración y previas al siniestro fueron expuestas por uno de los dueños del Parque Arauco, y propietario de tres pisos del edificio Kennedy Plaza, Jorge Said.



“La alarma de incendios no sonó, me llamaron todos los arrendatarios en los tres pisos, nadie les dijo que bajaran. Es una administración inoperante, les tengo tres juicios”, sentenció Said.



🔴 AHORA: el CBS está respondiendo con 19 máquinas ante Tercera Alarma de #incendio, declarado en Av. Presidente Kennedy con Rosario Norte, #Vitacura.#EmergenciasCBS #BomberosSantiago#ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/EZGwYwt7F6 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) March 29, 2023