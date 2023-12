“Guarén” defiende a Miguelito ante polémica acusación de Nicole Block: “Es un hombre respetuoso”

Hace unos días, la reciente eliminada de “Tierra Brava”, Nicole Block, lanzó una polémica acusación contra su excompañero del reality de Canal 13, Miguelito, al asegurar que el comediante se metía a su cama mientras ella dormía, palabras que provocaron la reacción en las últimas horas de Valentina Torres “La Guarén“, otra de las participantes del programa.

Concretamente, en diálogo con el sitio Lima Limón, Block aseguró sobre el también actor que “me decía: Nico, ven aquí están los puntos ciegos o se te metía en la cama, mientras tú estabas durmiendo (…). Yo le decía qué estás haciendo aquí y (te respondía) es que quiero dormir contigo, y yo: ‘No hue… sale, patada’”.

En este sentido, y luego de que Nicole también comentara que Shirley Arica y “Guarén” vivieron la misma situación, esta última salió en defensa de Miguelito, por medio de una conversación con Publimetro.

“No tengo idea de lo que está hablando la Nicole. Miguelito en ningún momento me ha pasado a llevar o ha pasado algo sin mi consentimiento. Él es un hombre respetuoso, buen amigo, nunca le ha faltado el respeto a una mujer. Y siempre ha sido amigui nuestro”, manifestó de entrada.

Asimismo, expresó que “con él no ha habido nada que me haga sentir mal, es mi amigo. Yo le pido que se venga a acostar conmigo y me haga cariño. Hasta dormimos con la Dani y él juntos. Me cuidó cuando estuve enferma y nunca tuvo otras intenciones conmigo, es un amigo”.

“Miguelito nunca tuvo otras intenciones con Nicole. Y si ella lo vio así, o si se sintió mal, lamento mucho que se haya sentido pasada a llevar o que no haya pedido ayuda o haberlo hablado con él, o con nosotras para apoyarla o aclarar las cosas”, concluyó.