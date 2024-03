Guionista revela por qué cambiaron a último minuto el final de “Amanda”: “Evidentemente a mucha gente no le gustó”

Luego de casi ocho años desde la emisión del último capítulo de la teleserie de Mega, “Amanda”, Luis Ponce, guionista de la exitosa ficción, reveló que había otro final pensado para la protagonista.

En una conversación con el programa “Megateleseries”, Ponce confesó que, en un principio, el personaje interpretado por Daniela Ramírez tendría un final feliz, y no moriría en el último capítulo.

“La premisa de trabajo mientras escribíamos era que ‘Amanda’ había sufrido tanto durante adolescencia hasta ahora, que merecía un final feliz, merecía quedarse con ‘Luciano’ (Carlos Díaz) que era el amor de su vida”, señaló el escritor, añadiendo que “y así trabajamos hasta llegar al final, e incluso lo escribimos”.

No obstante, el libretista comentó que esta última idea no funcionaba por ciertas razones, ya que lo anterior implicaba resolver varios puntos de la historia sin justificación. “Evidentemente a mucha gente no le gustó, se enojó y se reveló contra la teleserie”, admitió.

Por otra parte, Ramírez, que estaba invitada al programa junto a otros actores del elenco, reconoció que estuvo de acuerdo con la muerte de su personaje, y mencionó entre risas que “(Amanda y Luciano) iban a estar juntos, después se iban a pelear, y se iban a separar”.