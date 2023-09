“Hubo una tremenda pelea”: Los Atletas de la Risa desclasifican desconocida polémica en el Festival de Dichato

El reconocido grupo humorístico “Los Atletas de la Risa”, formará parte este domingo de un nuevo episodio del programa de Canal 13 “Socios de la parrilla”, espacio en el que sorprenderán al revelar una desconocida polémica que vivieron en la previa del Festival de Dichato en el 2012.

En un adelanto del capítulo que fue divulgado en algunos medios, los comediantes confesaron que fueron censurados por los productores del evento, a tan solo horas de subir al escenario.

“En Dichato teníamos una rutina lista, la presentamos, y tres horas antes nos hicieron cambiarla. Pero cuando estábamos haciéndola se nos salió lo que dijeron que no teníamos que decir, chistes sobre los auspiciadores, y nos empezaron a gritar que nos bajáramos”, manifestó Roberto Saldías, “El Chino”.

Asimismo, añadió que “hubo una tremenda pelea atrás porque habíamos nombrado marcas. Pero cuando fue subiendo el rating, la cosa cambió”.

Cabe destacar que gracias al éxito que lograron con esta presentación, el grupo logró asistir al año siguiente al Festival de Viña del Mar, por lo que en la conversación con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, fueron consultados en torno a la opción de volver a pisar la Quinta Vergara.

Pese a que Saldías y Juan Carlos Donoso (“El Guatón”) respondieron afirmativamente, Patricio Mejías señaló que “yo no iría. Cada vez que hacemos shows grandes, como el del Monticello, me pongo muy nervioso. Yo creo que si voy a Viña me voy a morir, me da miedo el fracaso”.

“Se demoraron tanto en reconocernos, que ahora lo estamos viviendo a concho, y yo feliz con lo que tenemos. Lo que logremos es de yapa”, indicó.

Por otra parte, recordaron que en el año 1996 tuvieron un conflicto con “Dinamita Show”, a raíz de la rutina de estos últimos en el certamen de la ciudad jardín, pues según Mejías, “los chiquillos hicieron muchas cosas que nosotros habíamos inventado en el Paseo Ahumada, como la rutina de los nombres de los países”.

“Entonces cuando los vimos ahí y nosotros estábamos todavía en la calle, lo sentimos. Pero así es el humor, las rutinas son universales, y después nos tocó a nosotros”, concluyó.