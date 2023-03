Hutt y 50 años del Golpe: “Es importante que todos los sectores hagamos reflexiones”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, abordó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que se recodará durante todo este 2023 a través de distintas actividades lideradas por el Gobierno.



Evópoli fue el primer partido de Chile Vamos en llegar hasta La Moneda para conversar sobre lo que serán las ceremonias. De hecho, esta semana el secretario general de la tienda, Juan Carlos González, sostuvo una reunión con los encargados: la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y el exconvencional y periodista Patricio Fernández.



En entrevista con Radio Cooperativa, Hutt aseveró que “un quiebre institucional tan grave como el que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 tiene consecuencias tan monumentales que, 50 años después, todavía estamos hablando de eso, nos afecta, afecta la vida política, los discursos, los contenidos”, y añadió que “tenemos una oportunidad con la nueva Constitución de resguardar la estabilidad democrática”.



“Tomemos el aprendizaje, reflexiones amplias de todos los sectores, para que esto no se lo heredemos a las futuras generaciones. Tengamos propuestas que, por ejemplo, nos aseguren formas de detectar riesgo, anticiparlos y evitar que lleguemos a situaciones como las que vivimos y que no queremos repetirlas. Es importante que todos los sectores hagamos las reflexiones que correspondan, enfrentemos las realidades como son y sobre todo pensemos en las futuras generaciones”, indicó.



A propósito del nuevo proceso constitucional, la exministra de Transportes de Piñera se refirió a la figura del exmandatario en la instancia, luego de que este asegurara esta semana que no se restará de la discusión, pero que no estará “en la primera línea comunicacional”.



“Estoy de acuerdo con que los (ex)presidentes tengan un rol que no sea activo en la campaña, sino de referentes, de consulta y de discusión. Tienen mucho que aportar como guías”, sostuvo, y afirmó que “el rol es más valioso en esa distancia y en ese aporte de la experiencia y la recomendación para no presidencializar la campaña”.



La candidata al Consejo Constitucional señaló sobre Piñera que “puede tener un rol importante en afirmar conceptos que son claves para nuestro pacto, Chile Seguro, puede que sea una voz importante, paralela al desarrollo de las campañas”.



REFORMA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA DEL GOBIERNO



Consultada por la postura del diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien mencionó que las reformas impulsadas por el Gobierno “no pueden ser más malas”, Hutt dijo que “no lo comparto completamente; comparto que tienen cosas que pensamos hay que corregir”.



“La tributaria ha avanzado bastante sobre la base de acuerdos y propuestas” detalló, y agregó que “la de pensiones tiene más dificultades, especialmente en lo que se refiere a la propiedad de los fondos”.



Sobre la última, puntualizó que “es una discusión que quedó a medio resolver en el período legislativo anterior, fue una discusión bien álgida y se suspendió el período legislativo; ahora se retoma y creo que es importante volver desde donde estaba porque iba encaminado a una conversación, sabemos que hay propuestas anteriores de las cuales se pueden tomar contenidos”.



“Hay discrepancias bien estructurales”, apuntó la timonel de Evópoli, pero mencionó que “siempre soy optimista, si logramos encontrar puntos de acuerdo, deberíamos resolverlo, porque todos sí coincidimos en que es necesario entregar una buena propuesta de pensiones”.