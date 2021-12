Jadue apoyó eventual integración del PS en gabinete de Gabriel Boric

El alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, valoró la posibilidad de que el PS integre el gabinete del futuro gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.



“Al Partido Socialista lo invitamos a ser parte de nuestra primaria mucho antes de que esto se resolviera en segunda vuelta y Gabriel fuera electo Presidente de la República, por lo tanto la disposición a trabajar una alianza en el marco de la izquierda con el Partido Socialista estuvo desde siempre”, indicó el jefe comunal.



Jadue remarcó que aunque “no se pudo concretar antes, no veo ningún problema que se concrete en el futuro. Nunca nos ha molestado ni nos ha preocupado, es un partido con el cual hemos trabajado durante gran parte de la historia de Chile y creo que es absolutamente necesario que ellos se incorporen”.



Sin embargo, marcó distancias con las demás colectividades de la centroizquierda, como el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL) y Nuevo Trato.



“Respecto de ellos no me voy a pronunciar por una razón muy sencilla: gran parte de sus dirigentes en el tiempo de la primaria repitieron que uno de los problemas que tenían para participar de un espacio en donde nosotros estuviéramos era la presencia del PC”, recordó la autoridad municipal.



De esta forma, aseveró que “habrá que preguntarles a ellos si ahora que hay que conformar gobierno esa molestia con trabajar con el PC se les fue. Tendrán que responderlo ellos, no nosotros”.



Ante la posibilidad de que un integrante del PS llegue al comité político de Boric, Jadue respondió que “es decisión del Ejecutivo que lo encabeza Gabriel Boric y lo que ellos definan lo vamos a apoyar. Eso lo tiene que definir el Presidente, yo no soy quién para datear al Presidente ni para pautearlo. Mis opiniones se las daré personalmente”.