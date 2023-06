Jara anunció que reforma previsional se comenzará a votar a inicios de julio

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció que a comienzos de julio se comenzará a votar en particular en la Comisión de Trabajo la reforma previsional.



Según consignó La Tercera, la secretaria de Estado informó que “vamos a empezar a votar en particular dentro de los primeros días del mes de julio. Como sabemos, en la Mesa Técnica, en la cual lamentablemente Chile Vamos no se sumó, llegamos a ciertos acuerdos con el centro político, los cuales vamos a ingresar como parte de las indicaciones, y esperamos que en el transcurso de los próximos días ese acuerdo se pueda ampliar”.



En ese sentido, precisó que “para poder conversar se requieren dos actorías, dos personas que estén dialogando, dos sectores que estén dialogando y, como hemos dicho, nosotros tenemos la disposición a buscar alternativas a las cuentas nocionales. Lo hemos dicho con claridad, pero queremos saber ahora si Chile Vamos y la derecha, además de Republicanos, en qué van a ceder. Esa es la pregunta que tenemos de vuelta”.



En esta línea, en conversación con CNN Chile, la titular del Trabajo sostuvo que “hay una responsabilidad de quienes estamos en el sistema político por poder buscar el marco de un acuerdo que nos permita subir las pensiones ahora y, en ese sentido, le hemos manifestado a la oposición que estamos disponibles a buscar una alternativa a las cuentas nocionales, pero queremos saber ahora a qué está dispuesta la oposición a ceder”.



“No tenemos una mayoría parlamentaria y más que aferrarnos a nuestras propias ideas y enamorarnos de ella, lo que queremos es que las pensiones suban y en eso los mecanismos están al servicio del objetivo”, agregó.



Asimismo, manifestó que “se habla mucho de la necesidad de la certidumbre para la inversión, para el crecimiento, pero también para la vida y los pensionados realmente requieren soluciones que sean, desde el sistema político, importantes”.