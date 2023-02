Jones Huala: “Me siento avergonzado por la forma en la que fui detenido” bajo efectos del alcohol

Encontrándose prófugo de la justicia chilena desde febrero de 2022, Facundo Jones Huala, comunero mapuche líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusado de los delitos de incendio y porte ilegal de armas, fue detenido el 30 de enero de este año en el sector El Bolsón, provincia de Río Negro, Argentina, por la policía del país.



Horas después, la fiscalía de Río Bueno donde Jones Huala fue condenado, pidió su extradición, ya tramitada y aprobada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, solo restando que sea ratificada por la Corte Suprema.



Desde la Unidad 14 de Esquel, donde se encuentra detenido, el comunero se refirió al momento en que fue aprehendido, cuando se encontraba bajo efectos del alcohol.



“En primer lugar pedir perdón a mi gente. Me siento avergonzado por la forma en la que fui detenido, una falta grave a la autodisciplina. Es uno de los principios orgánicos combatir el alcohol, droga y otros vicios dentro de nuestro pueblo”, consignó al medio La Nación de Argentina.



Al mismo tiempo, declaró que “sin ser excusa, debido a una serie de problemas personales, en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el peor vicio del alcohol, lo cual me llevó a caer de una forma ridícula nuevamente en prisión”.



Aún cuando se arrepintió por esta situación, Jones Huala afirmó que el error lo cometió como persona, sin embargo “todo lo construido y combatido no pierde su valor y tampoco me quita la condición de preso político mapuche”.



Por último, refiriéndose a su extradición, envió un mensaje al presidente Alberto Fernández. “El Gobierno tiene dos alternativas, mostrar que es lo mismo que la derecha, o apegarse al derecho internacional donde los delitos políticos no son extraditables”, concluyó.