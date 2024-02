Juan Andrés Lagos y relación del PC con Boric: “Hemos sido tremendamente leales”

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista (PC), afirmó este miércoles que “nosotros no tenemos el mismo diagnóstico” que el Presidente Boric sobre la administración Piñera.



En entrevista con Radio Pauta, Lagos comentó que “fueron varias personas, no solo Carmen Hertz”, las que manifestaron rechazo a las palabras del Mandatario en su intervención como parte del funeral de Estado a Piñera.



“Creo que centralizar, solo lo que dijo Carmen me parece muy limitado porque la reacción del mundo de los derechos humanos fue muy generalizada”, afirmó.



Sobre los dichos de Boric, mencionó que rescata de esto “la aclaratoria que hace nuestro Gobierno de una forma explícita y formal. Lo que planteó Boric no se podría entender de ninguna manera que va en contra o que relativiza la sostenida lucha por verdad y justicia, en este caso respecto de la gravísima violación de derechos humanos que se cometieron durante el estallido social”.



Y que “cuando se habló de querellas era bien complejo entender de otra manera, más en el contexto que se dio este planteamiento, por lo que me pareció muy importante la aclaratoria, porque eso hace que quede lo más sustantivo despejado”.



Asimismo, aseguró que ellos no coinciden con la evaluación hecha por Gabriel Boric en este mismo contexto. “Nosotros no tenemos el mismo diagnóstico que se hace respecto de lo que ocurrió en ese momento, nosotros no firmamos el acuerdo nacional”.



En ese sentido explicó que “la otra vez tuvimos una reunión fue bastante clara, no la sentí tan tensa, nosotros tenemos una relación bilateral con el PS bien franca, directa y fraternal, creo que la conversación fue muy abierta”.



“Nosotros tenemos un involucramiento con el Gobierno completo y total. Hemos sido tremendamente leales“, subrayó.



En cuanto al legado del expresidente Piñera, Lagos dijo que “si uno mira las últimas encuestas, lo que las personas rescatan de su gobierno es primero, las vacunas en la pandemia, que Piñera y Mañalich reconocieron que eso lo pudieron hacer sobre la base del asentamiento que existía de la década del 50 del siglo pasado de salud en Chile”.



“Obvio que es valorable”, agregó, “pero el otro punto de referencia que tiene la gente, son los retiros y los bonos. Que se consiguió porque fueron presionados bajo pandemia, había incluso caceroleo, pero el gobierno lo hizo y tomó esas medidas”.



“El presidente Piñera es una persona que tiene una trayectoria contradictoria, él le dijo a su sector, no nosotros, que aquí había cómplices pasivos respecto de violación a los derechos humanos cometidos bajo dictadura, que la derecha protagonizó, se lo dijo él, no nosotros”, sostuvo.



“Entonces yo pediría a las fuerzas políticas un cable a tierra, porque en realidad nosotros más creemos, tal como creen otras personalidades de este país, que en ese momento lo que había que hacer esa convocar a una asamblea constituyente”, recalcó.



El integrante de la comisión política del PC dijo además que “si hay algo que tomar en cuenta respecto del último gobierno de Piñera, es que él no dialogó con el movimiento del 2011 y por eso pasó lo que paso” y que “después del estallido tampoco”.



Sin embargo, “bajo pandemia, el gobierno de Piñera tomó las medidas que señalé anteriormente. Pero creo que “la derecha ha sido tremendamente tenaz en su posición de obstaculizar medidas tan sustantivas como seguridad ciudadana, crimen organizado, pensiones, etc.”, finalizó.