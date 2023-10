Junior Playboy confrontará a psíquico invitado en “Tierra Brava”: “Si fueras médium de verdad…”

Un incómodo momento será el que se vivirá en el próximo capítulo del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, pues según un adelanto entregado por el programa, Junior Playboy protagonizará una tensa discusión con un vidente invitado al encierro.

El concursante, quien ha asegurado tener ciertos poderes para detectar energías, tendrá un duro intercambio de palabras con Roberto, un psíquico y vidente internacional que llegará a la casa-estudio en Perú junto a Sergio Lagos, para participar en una actividad con los integrantes del espacio televisivo.

Bajo ese contexto, y tal como lo revelaron las imágenes del adelanto, el invitado comentó en torno a Junior que “tiene una doble personalidad. De repente, está bien contigo y luego al otro lado, cambia de personalidad. No eres hipócrita, pero le quieres caer bien a todo el mundo”.

Lo anterior, provocó la molestia de José Luis Concha (su nombre real), que encarará al vidente mencionado que “estás equivocado totalmente en lo que estás hablando. Si fueras médium de verdad, dirías del niño que porto yo, ese niño que intenta salir constantemente”.

“No es que estoy equivocado, esa es la sensación que te tienen todos”, contestó por su parte Roberto, mientras que Junior aseguró que el psíquico lo estaba “cuenteando”. “Nadie te está cuenteando, es lo que he escuchado”, insistió el invitado.

Por último, y después de que Junior insistiera en que no le habló sobre su niño interior, Roberto sostuvo que “¿por qué te tengo que hablar del niño? No lo voy a hacer porque me estás retando”.