Junior Playboy realiza autocrítica por su actuar en “Tierra Brava”: “Fui bien vulgar”

Un sincero mea culpa realizó recientemente el participante de “Tierra Brava”, Junior Playboy, quien tras protagonizar varias discusiones al interior del reality de Canal 13, reflexionó sobre su actuar en el encierro.

Concretamente, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, luego del último “cara a cara”, en el que fue nominado para el proceso de eliminación (terminó salvándose), el concursante acudió al denominado “confesionario”, donde analizó el comportamiento que tuvo con el resto de sus compañeros.

“Bueno, el ‘cara a cara’ que tuve, el último, estoy arrepentido bastante de mis palabras, creo que mis términos no estaban a las circunstancias. Fue parte del encierro igual, del estrés puede ser también, que detonó un poco mi rabieta”, comentó.

En la misma línea, señaló que “a la vez también me sentí bastante atacado por el equipo verde, parte de mi equipo, lo cual no pude manejar esa frustración, esa rabia. Pero obviamente quedé muy apenado después de lo sucedido, porque creo que no va así”.

“No porque el mundo te ponga un palo, tú le vas a responder al mundo también con un palo”, indicó, y añadió que “ahora estoy en ese proceso, mejorando cada vez más. Obviamente que la gente va a querer ‘picanearme’, pero yo no voy a permitir, yo no puedo entrar con la misma situación. Junior es amor, Junior es felicidad. Junior no es eso”.

Por último, reconoció que “creo que me anduve saliendo de madres, fui bien vulgar…”, y concluyó con que “espero mejorar y no volver a cometer ese incidente que honestamente habla mal de mí, pero también quiero reconocer que no estaba bien emocionalmente”.