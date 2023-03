Kast: Marcel usó “argumentos de baja política” tras rechazo a reforma tributaria

El excandidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió al rechazo en la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.



“Lo que ayer se rechazó fue una mala reforma tributaria. Y se rechazó de manera transversal, con votos de izquierda, de centro y de derecha. Fue una derrota del Presidente, pero fue un triunfo para los chilenos, que ven que este Gobierno no ha cambiado de ideología, de pensamiento, a pesar de que esta es ya una segunda gran derrota”, remarcó.



“La primera fue el 4 de septiembre, cuando primó la ideología sobre el bien de la patria. Y ayer quisieron, una vez, más imponer su ideología por sobre el bien y el crecimiento de Chile”, añadió.



El líder del Partido Republicano subrayó que “esto no fue solamente la votación de un sector político, votaron diputados de distintos sectores en contra del Gobierno. Es algo que tenemos que recalcar frente a la actitud que ha tomado el Presidente y el ministro de Hacienda”.



Debido a que en el Gobierno dicen haber mostrado apertura al diálogo, el exaspirante a La Moneda señaló que “el diputado Agustín Romero estuvo por más de ocho meses en la Comisión de Hacienda discutiendo los distintos temas que involucraba esta reforma. Para qué decir todo lo que se hizo durante la discusión del presupuesto de este año, todos los antecedentes que se le aportaron al Gobierno para trabajar con Chile en conjunto”.



“No fueron capaces de acoger ninguno de los planteamientos, y el día de ayer vimos a un ministro de Hacienda destemplado, recurriendo a argumentos de baja política, tratando de endosarle la responsabilidad a quienes no la tienen. La responsabilidad es del Presidente, de su ministro de Hacienda y de sus ministros de trabajo”, fustigó.



Luego hizo un emplazamiento al Presidente Gabriel Boric: “¿Y cuál fue la actitud del Presidente? Quejarse. Y quiero decirle al Presidente que deje de quejarse y comience a trabajar, hemos perdido un año entero. Se lo advertimos en enero, cuando dijimos que era urgente que cambiara su ideología y sus equipos de trabajo. Ya cumplió un año, no hizo cambios, y hoy se ve forzado a hacer cambios”.



“Quizás va a querer hacer cambios menores, como los hizo después del 4 de septiembre, no atendiendo a las necesidades reales de los chilenos. Y eso es algo que vamos a seguir insistiendo, trabajando por Chile, más allá de los dichos destemplados que pueda tener el Gobierno, el equipo político o el propio Presidente”, complementó.



Hizo un llamado ante la posibilidad de que el Gobierno reingrese el proyecto en el Senado: “La Cámara de Diputados estuvo a la altura de Chile, y esperamos que en el Senado, los senadores de Chile Vamos también estén a la altura de Chile y no den los votos para que el Presidente, simulando un gran acuerdo, los convoque”.



“Ya los convocó una vez para la mesa de seguridad. Y su puesta en escena, fue el indulto a delincuentes y terroristas. No queremos nuevamente llamados a un engaño por el Presidente, y esto va a depender desde ahora en adelante de los senadores de Chile Vamos, a los cuales llamamos a actuar con responsabilidad de cara a Chile, y mirando el bienestar de todos los chilenos”, cerró.