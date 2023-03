Lagos y reforma tributaria: “Tiene que ser en el Senado donde se discuta”

El expresidente Ricardo Lagos se refirió al rechazo de la Cámara de Diputados de la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno.



En conversación con el Diario Financiero, al ser consultado sobre la declaración pública que emitió este lunes en donde mostró su oposición a lo ocurrido en la Cámara Baja, señaló que “como expresidente siento que no puedo callar ante algo que es tan grave para el país”.



“Hay distintas opciones frente al tema, pero creo que, si nos escuchamos, vamos a alcanzar un consenso. Lo único que estoy diciendo: hay que resolver el tema ahora. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no lo hemos querido resolver. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo el tema? Yo sé que es complejo hacerlo, pero ahora, ante esta crisis internacional, que es grave, nos obliga a tener que tomar las medidas ahora y, en consecuencia, no es susceptible esperar un año”, agregó.



En ese sentido, recalcó que “tiene que ser en el Senado donde se discuta, porque ahí es donde hay que reponer, con dos tercios, la posibilidad de retomar y revivir el proyecto para discutirlo ahora”.



Asimismo, manifestó que “lo que ha hecho la Cámara Baja me parece un tremendo error que se ha agravado con el paso del tiempo”: “Ahora, en la última semana, hemos visto las crisis que se han producido en el sector financiero ¡Cómo no entender que estamos recibiendo las consecuencias de esta crisis y nos cruzamos de brazos durante un año!”.



Respecto a las consecuencias que podría tener para Chile el no avanzar en esta materia, expresó que “estamos sembrando tempestades futuras”.



“No nos engañemos, hemos estirado la cuerda durante mucho tiempo. Este tema tributario se ha venido alargando durante mucho tiempo y ahora estamos ante una situación de crisis que nos llega de fuera, no podemos seguir mirando diciendo ‘tenemos mucho tiempo’. El momento de actuar es hoy”, destacó Lagos.