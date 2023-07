Larrivey descarta contactos con la U en su regreso a Chile: “No se dio pie a ningún otro equipo que no fuera Magallanes”

El pasado fin de semana se concretó el reestreno en el fútbol nacional del delantero argentino Joaquín Larrivey, otrora goleador de la Universidad de Chile en las temporadas 2020 y 2021, y que de cara a este segundo semestre estará en las filas de Magallanes.

Pese al vínculo con el cuadro azul, y la intención de su hinchada de ver nuevamente al trasandino vistiendo sus colores, el atacante señaló a Radio Cooperativa que el único club que golpeó a su puerta fue el conjunto albiceleste.

“No se dio pie a ningún otro equipo de contar conmigo, fundamentalmente por el mérito de Magallanes que me contactó mucho tiempo antes de que terminara el torneo que estaba jugando (Serie B de Italia con el FC Südtirol)”, indicó.

En la misma línea, el ariete de 38 años apuntó que “Magallanes tenía claro a quien llevar y qué puesto y todos los demás equipos no han tenido mucho movimiento, además este mercado es de cosas muy puntuales. Sinceramente no hubo ningún llamado”.

Por otra parte, señaló que “entiendo que la U está cubierta (en delantera), tiene los cupos de extranjeros cubiertos, hubiera sido difícil. Pero fue principalmente por la antelación con la que Magallanes me llamó”.

Sobre la posibilidad de convertirle a los universitarios en el duelo que tendrán en tres fechas más, Larrivey confesó que “lo tomo como algo del momento. Es la emoción más grande que un futbolista puede tener en el fútbol y lo que salga en el momento no significará que no tenga respeto con la U”.

“Hoy pensándolo y como siento la relación con el hincha, me sería casi imposible gritarlo, pero no sé lo que me pueda salir. Lo más probable es que no lo grite”, concluyó.