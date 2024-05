Leitao llama a actuar unidos en las municipales: “Es un riesgo innecesario dividir las fuerzas”

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, abordó este viernes las negociaciones municipales de su sector, su futuro político y los cortes de luz que afectaron tras el sistema frontal.



En entrevista con Radio Pauta, Leitao respaldó la candidatura de Claudio Orrego a la gobernación de la Región Metropolitana frente al interés manifiesto del Partido Comunista por llevar candidatura propia, la que estaría personificada por la ex presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.



La jefa comunal dijo que “no hay mejor candidato de todo lo que es la centro izquierda que Claudio Orrego como gobernador, es parte de una negociación”.



“Si tú vas a una elección divididos, obvio que es un riesgo, porque en la elección de gobernador hay segunda vuelta. Creo que es un riesgo innecesario dividir las fuerzas. Confío en que esto es parte de una negociación, y espero que termine siendo Orrego el candidato”, dijo.



Son nueve los alcaldes de la Región Metropolitana que dejarán su cargo el 6 de diciembre tras llevar tres periodos consecutivos en la administración comunal. Uno de ellos es la alcaldesa de Peñalolén.



Sobre su futuro político, la jefa comunal reconoció que “somos varios alcaldes que no queremos jubilarnos en política y seguir nuevos rumbos“.



“Estoy concentrada en terminar mi gestión y elegir a mi candidato en Peñalolén. Luego de eso, hay una gran conversación que hacer para ver cómo un grupo de los que somos independientes seguimos aspirando al parlamento u otras cosas que vengan en el camino. Hay varios alcaldes que terminamos nuestros periodos y no nos queremos jubilar”, expresó.

DEMANDA COLECTIVA



En materias “domésticas”, la alcaldesa Leitao confirmó que como asociación de municipios se sumaron a la demanda colectiva contra las distribuidoras eléctricas Enel y CGE.



El sistema frontal de esta semana generó diversas afectaciones en varias comunas de la Región Metropolitana. Entre ellas se evidenció nuevamente masivos cortes de luz desde el pasado lunes, los que, en algunos casos, se han prolongado por días.



Frente a esto la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, y alcaldes de distintas comunas, anunciaron una demanda contra Enel y CGE.



La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo que se sumaron a Conadecus por “la legitimidad activa para demandar por los consumidores“.



“Efectivamente, problemas de la naturaleza podemos tener y que causen problemas en los servicios, y lo que estamos reclamando es por el tiempo de respuesta porque tiene que ver con las inversiones de las empresas para enfrentar este tipo de situaciones”, acotó.



En ese sentido, criticó que no se realizaron acciones previas para prevenir esta situación, donde “primero, las empresas tienen que despejar la vía de cables cuando no esté lloviendo, y segundo los tiempos de respuesta“.



“Uno no puede entender que la luz esté cortada dos o tres días porque no hay cuadrillas suficientes. Por eso nos hemos subido a esta demanda colectiva que busca una compensación económica por la falta de servicio de una empresa que cobra por servicio“, remarcó.