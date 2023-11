Luis Mateucci responde a particular pregunta sobre Daniela Aránguiz y “Chama”: “Es otra cosa…”

Desde hace semanas, uno de los momentos más esperados en el reality de Canal 13 “Tierra Brava”, es el inminente ingreso de Daniela Aránguiz al encierro, pues en ese instante, se producirá su reencuentro con Luis Mateucci, con quien mantenía una relación antes del inicio del programa.

En este sentido, el argentino ha sido consultado en varias ocasiones respecto a lo que ocurriría si la ex “Mekano” llegara al concurso, y esta vez, en el reciente capítulo del espacio televisivo, Pamela Díaz le consultó sobre esa posibilidad.

“¿Qué pasa si entra Daniela Aránguiz?, ¿qué harías?, ¿cuál va a ser tu reacción cuando te vea con la Chama muerto de la risa?”, manifestó “La Fiera”, según consignó Página 7.

Por su parte, el trasandino contestó que “es que es otra cosa, yo por la Daniela tengo cariño, amor, tengo otras cosas. Hay que ver si la Dani me quiere, no me pueden comparar una cosa con otra (…)”.

Luego, en una conversación con Arturo Longton, Mateucci explicó que su relación con Aránguiz “es como cuando uno tiene 18 años y está con la primera novia, la del colegio, como le pasó a Messi, que no la suelta”.

“Yo encontré en Daniela eso, lo que buscaba a los 18. Ella es eso, siempre piensa en el otro, y me hizo aprender a pensar en ella… Es jodida también, pero tiene sentido del humor”, añadió.

Asimismo, acerca de la relación con su compañera Alexandra Méndez (“Chama”), participante con la que ha desarrollado gran cercanía, aclaró que “yo soy coqueto y soy bravo, pero de ahí a irme con otra mina y cag…, no. Lo que pasa es que encontré en la Chama un partner”.

“Con ella vamos a entrenar juntos, conoce de Ibiza, conoce de España y ella está soltera también afuera. Yo me conozco y no sé si lo entendería tan fácil”, explicó.