Marcel critica a diputados por reaccionar ante anuncio de “ministra sectorial”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó hoy a los parlamentarios a reaccionar sobre el tema de los impuestos cuando la información emane de su cartera “y no de una ministra sectorial”.



De esa manera, el secretario de Estado se refirió a las críticas transversales de los diputados después de que su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantó en Emol TV un alza al impuesto específico a los combustibles en un proyecto sobre impuestos correctivos que prepara el Gobierno.



“Es importante que tratemos de que la información sobre impuestos, cuando se comente y, sobre todo, cuando se reacciona de parte de los parlamentarios, ojalá sea a partir de la información que viene desde el Ministerio de Hacienda y no algo que se lee entre líneas de lo que señala, en este caso, una ministra sectorial”, expresó Marcel.



El ministro confirmó que “los temas de impuestos correctivos siguen en marcha, están divididos en dos iniciativas legislativas, una de impuestos verdes, y otra de impuestos saludables, donde el proyecto de impuestos verdes esperamos poder presentarlos antes de fines de este mes”.



Entre los impuestos verdes estaría incluido un ajuste al impuesto a los combustibles, pero “no contempla un aumento generalizado, inmediato, del impuesto específico de los combustibles”, aseguró.



“Al contrario, lo que incluye son una serie de mecanismos para que las personas puedan en el futuro pagar menos impuestos a los combustibles por la vía de cómo van adecuando su propio consumo”, agregó.



En ese sentido, anunció que el proyecto de impuestos verdes “va a contener subsidios a las personas para inversiones en aislación térmica de los hogares, va a contener incentivos a la inversión en maquinaria y equipos por parte de las pymes que sean menos intensivos en emisiones, va a incluir incentivos a la migración hacia la electromovilidad, por parte de los vehículos livianos de transporte de carga como el que ocupan muchas pymes”.



Asimismo, demandó a “aquellos que se apresuraron en fijar posiciones, que esperen a conocer el proyecto, no hay ninguna necesidad de que estén adelantando posiciones hoy día. Conozcan el proyecto, evalúenlo, está muy en línea con los compromisos que ha venido adquiriendo el país”.



Finalmente, recalcó que “el propósito no es aumentar la carga tributaria, es incentivar a las personas a que adecuen sus decisiones, su comportamiento, a un objetivo que compartimos todos, que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero”.