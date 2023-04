Marcel e Imacec de -0,5%: “En esta etapa vamos a tener recuperaciones graduales”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero, el cual cayó un 0,5% en comparación con la medición del mismo mes de 2022.



Para el mercado se trató de una inesperada contracción, ya que se estimaba una cifra positiva que rondara un 0% al 0,6%. Asimismo, según informó el Banco Central este lunes, en términos desestacionalizados el Imacec creció 0,1% respecto al mes anterior.



El jefe de la billetera fiscal se refirió a los resultados y aseveró que “tenemos que tener claro que en una etapa de inflexión de la evolución de la actividad vamos a tener meses con cifras positivas y otros negativas, pero tenemos que acordarnos siempre que las variaciones en doce meses depende no sólo del mes, sino de lo que pasó en ese mismo mes hace un año atrás”.



“En ese sentido, va a ser útil para ver cómo va evolucionando la economía el mirar las variaciones mensuales desestacionalizadas. Si uno mira de febrero lo que ve es que mientras el Imacec total tuvo una caída, el Imacec no minero tuvo una leve alza de 0,1%”, añadió.



Marcel sostuvo que “eso básicamente refuerza la idea de que la economía tuvo la caída mas importante en el tercer trimestre del año pasado y que de ahí para adelante se va recuperando paso a paso. Siempre vamos a tener sectores que van a estar contribuyendo positiva o negativamente, salvo la minería es un sector particularmente volátil. Creo que no cambian demasiado las perspectivas para la evolución de la actividad o la caracterización del momento económico”.



“El sector servicios ha tenido una expansión sostenida por muchos meses, el sector de comercio por otro lado se ha continuado ajustando, manufactura es un poco volátil mes a mes y minería también es bastante volátil. Es parte de los detalles de cada Imacec, pero yo creo que uno lo que tiene que ver es la tendencia y lo que no ve es que en esas variaciones mensuales la actividad comenzó a recuperarse y sigue con cifras levemente positivas, es bajita por supuesto, pero tiende a refrendar la idea de una economía que se va recuperando gradualmente”, indicó.



En la misma línea, el titular de Hacienda afirmó que “en términos de variaciones trimestrales la situación más negativa se produjo en el tercer trimestre del año pasado, de ahí en adelante hemos visto que la actividad ha tendido a estabilizarse, así ocurrió en el cuatro trimestre del año pasado, y empiezan a aparecer cifras positivas en estos primeros meses del año”.



“Eso es lo que vamos a ir viendo, claramente tenemos que estar conscientes de que nos acostumbramos en los últimos años a tener estas variaciones muy radicales a veces de un mes a otro por las características que tuvo el ciclo y por el shock que recibió la economía. En esta etapa vamos a ir teniendo recuperaciones graduales”, cerró.