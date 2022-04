Marcel pidió “no echarle más fuego a la hoguera de los precios” tras último IPC

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 1,9% en marzo, con aumentos considerables en el precio de la educación y de los alimentos y bebidas no alcohólicas.



De esta manera, el indicador que refleja la inflación acumuló un alza de 9,4% en los últimos doce meses, siendo la tasa interanual más alta desde octubre de 2008.



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la cifra “es un dato alto” y apuntó a los retiros a los fondos previsionales, remarcando que “la inflación es un tema del que nos tenemos que preocupar”.



En declaraciones a Radio ADN, indicó que “lo dijimos a propósito de la discusión de los retiros de fondos, el impacto de liquidez que le puso a la economía le echó leña a la hoguera de la inflación que ya tenía todos los factores internacionales”.



“La inflación es una situación preocupante, una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios”, añadió.



En esa línea, Marcel destacó el plan de recuperación económica anunciado por el Gobierno. “La manera que lo estamos recogiendo es conteniendo alzas de precios para cosas que son importantes en la canasta de las familias y para la cual nosotros tenemos una capacidad mayor de intervenir”, remarcó.



Además, afirmó que “nuestra economía se ha recuperado, no estamos 15% abajo del nivel previo a la pandemia, estamos 7% arriba”.



“Hoy día la tasa de desempleo ha vuelto -más o menos- al nivel previo a la pandemia, aunque queda mucha gente que no ha vuelto al mercado del trabajo. Y hoy día el principal problema no es la caída de la actividad, es la inflación. Tenemos que tener soluciones para los problemas del momento, no los de dos años atrás”, añadió.



El economista recalcó que “es muy importante que nadie se quede atrás en la recuperación. Las crisis económicas, las recesiones, son muy desigualizadoras, especialmente una como la que acabamos de vivir”.



“Las personas que tienen sus ahorros y bienes, si tienen una caída de ingresos o no pueden trabajar, tienen una manera de apañarse. Pero las personas que no tienen esos ahorros, una crisis de este tipo es un shock del cual es muy difícil recuperarse”, complementó.



Por otro lado, el expresidente del Banco Central apuntó a la importancia de incrementar el empleo. “Las personas saben que es a través del trabajo que uno genera ingresos permanentes. Todos sabemos que las ayudas del Estado son transitorias. (…) Es a través del trabajo que uno va ganando seguridad y capacidad de sostenerse en el tiempo”.