Marcel y reforma tributaria: “Vamos a trabajar bien metodológica e institucionalmente, no vamos a improvisar sobre esto”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al estado actual de la reforma previsional y tributaria, durante el cuarto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile.



“En el caso de la reforma previsional, esta tarde a las 15:30 horas, vamos a estar disponibles para constituir esta mesa técnica, que se acordó en enero pasado cuando se hizo la votación en general de la comisión, y vamos a ver quién está disponible para participar en ese diálogo técnico”, comentó el ministro, indicando que su disposición ha sido de diálogo, esperando que concurran todos los sectores que están representados al menos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.



Respecto a la reforma tributaria, de acuerdo al secretario de Estado, el Gobierno ha definido cuatro puntos.



En primer lugar, qué proyectos anexos a esta iniciativa están en trámite legislativo. “El royalty minero que está para votación en la Comisión de Hacienda, los proyectos de rentas regionales e impuestos correctivos están en preparación, van a seguir su curso, por supuesto que tendremos que redoblar los esfuerzos y las señales de disposición al diálogo pero siguen su curso adelante”.



En segundo lugar, sobre la reforma en materia de renta, el Gobierno comenzará una ronda de consulta con diversos actores, a fin de definir ajustes respecto del proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados. “De esta manera, el Gobierno al retomar la agenda de ese proyecto en particular lo va a hacer respecto de la incorporación de las visiones de todos estos sectores, grandes empresas, pequeñas empresas, organizaciones de la sociedad civil”.



En tercer lugar, en estas conversaciones no se discutirá solo de impuestos, sino que de la destinación de los recursos. “Nuestra intención es que como resultado de ese proceso vamos a tener compromisos no solamente respecto de la reforma tributaria, sino que compromisos en materia de uso de los recursos, destino de los recursos”.



En cuarto lugar, para Marcel es clave la responsabilidad fiscal, señalando que para el Gobierno es “inclaudicable” manteniendo las metas, la disciplina fiscal.



“Esperamos que las propuestas que se nos hagan sean dentro de esa lógica, no podemos trabajar sobre la base de deseos, de ilusiones respecto de lo que se puede hacer respecto del gasto público, si fuera tan fácil generar 2.500, 2.700 millones de dólares para financiamiento del Estado, para la PGU, si fuera tan fácil generar 7.500 millones de dólares para reemplazar la reforma tributaria, ya se habría hecho, y lo habría hecho probablemente el mismo exministro que estaba hablando sobre el tema”, enfatizó Marcel.



Luego el ministro esclareció cuál será el proceso tras el rechazo en la Cámara Baja.



“Nosotros hemos dicho que no vamos a insistir con el mismo proyecto, lo que vamos a hacer es esta ronda de consultas, para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada, incorporada la retroalimentación de estos actores. Es más importante tener claro cuál va a ser el proyecto por el cual vamos a insistir, uno puede insistir con un proyecto sin que sea una copia del que fue rechazado en general como ocurrió en esta oportunidad”, comentó.



Por último, ante la consulta de si se autoimpusieron un plazo para insistir en el proyecto, Marcel replicó que todas las partes tienen una responsabilidad de avanzar en clarificar lo que se escribirá en este proyecto en un plazo relativamente corto.



“¿Cómo lo vamos a hacer para conciliar la participación con la urgencia? Lo vamos a hacer designando específicamente a un persona que se va a dedicar a sistematizar los contenidos de esas conversaciones y a través de una metodología que nos va a permitir extraer información y propuestas que sean más fáciles de analizar y sistematizar después”, apuntó.



“Vamos a trabajar bien metodológica e institucionalmente, no vamos a improvisar sobre esto. En términos del timing, estamos pensando de desarrollarlo en lo que queda de marzo y buena parte de abril”, concluyó.