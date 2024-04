Mariela Sotomayor protagonizará tensa discusión con Camila Recabarren en “¿Ganar o Servir?”: “Se acabó…”

Durante la noche de este domingo se estrenó el nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, programa en donde ya han comenzado a registrarse las primeras discusiones entre los participantes.

En este sentido, en el capítulo de este lunes, se vivirá un tenso momento en el espacio de telerrealidad, a raíz de una fuerte discusión protagonizada por Mariela Sotomayor y Camila Recabarren.

De acuerdo al avance del próximo episodio, y en medio de una actividad en el patio, la periodista comenzó a llorar mientras conversaba con Francisca Maira, al comentar acerca de Recabarren que “no sé qué le pasa conmigo, qué onda, me ha hue… todo el rato”.

“Mery te vas a arrepentir de meterte conmigo y después andas llorando, anda a joderte, seguro te tengo miedo, porque después en farándula andas hablando hu…”, contestó la ex Miss Chile según el adelanto, palabras que provocaron la molestia de Sotomayor.

“Ordinaria, rota”, expresó Mariela, añadiendo que “gane plata conmigo”.

Posteriormente, al interior del encierro, y frente al resto de sus compañeros en el comedor, la comunicadora confrontará a la modelo, diciendo: “¿Qué crees tú? Que porque lloré un día tú me vas a hacer llorar todos los días o tu grupo de amigas me va a hue… todos los días”.

“Muy equivocadas están, porque yo no le permito a nadie que me vengan a llamar la atención (…). ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que me han querido hacer sentir mal en la vida? Están muy equivocadas”, señaló.

Por último, y antes de retirarse del comedor, mencionó que “soy una muy buena onda, pero cuando me hue…, se encuentran conmigo, se acabó, permiso”.