Marko Zaror: el actor que triunfa junto a Keanu Reeves en “John Wick 4”

“John Wick 4”, una de las sagas de acción más aclamadas por el público se estrenó el jueves en cines nacionales con la promesa de brindarle a sus fanáticos más peleas, más balas, autos de lujo y a un Keanu Reeves desatado en la que podría ser el filme final de la exitosa saga de acción.

Pero Reeves no es la única estrella que sale a relucir. Esta vez, la cinta contará con la presencia del actor y artista marcial Marko Zaror, quien es experto en diversas disciplinas como karate, jiu-jitsu brasileño, taekwondo y kung fu.

El chileno, de 44 años, interpreta a “Chidi”, el brazo derecho y ejecutor del Marqués, personaje interpretado por Bill Skarsgard. “Interpreto a quien le hace el trabajo sucio al Marqués. Pertenecemos a La Alta Mesa, y estamos preocupados para que las cosas estén en orden dentro de este universo”, señaló el actor a El País.

Kiltro (2006)

Zaror se dio a conocer cuando se convirtió en el doble del actor y luchador Dwayne Johnson en el filme “El tesoro del Amazonas” (2003), cinta que sería solo un pequeño paso en la incipiente carrera del intérprete.

En 2007, el artista marcial protagonizaría la película “Kiltro” (2006), donde la historia ronda sobre Zamir, un peleador callejero que está enamorado de Kim, hija de un maestro de artes marciales involucrado con un enigmático clan.

Durante el mismo año se estrenaría “Mirageman”, película que narra la historia de Maco, un joven atormentado por una tragedia familiar que sueña con sacar adelante a su hermano, quien está internado en un centro de salud. Cabe recalcar que lo hará vestido como un personaje de comic.

Ya en 2010 el actor dio el salto cuando participó en la popular saga “Undisputed”, en la que Zaror participó en su tercera entrega. Aquí, el artista interpretó al colombiano Raúl “Dolor” Quiñones, quien participa en un sistema de lucha de artes marciales mixtas en prisión a nivel internacional.

En 2013 participó en “Machete Kills” y en 2017 conformó el elenco de “Savage Dog”, donde volvió a trabajar con Scott Adkins, actor que da vida al luchador Yuri Boyka en Undisputed. Es mismo año interpetó a Shaft en “Marvel’s The Defenders”.

Hoy, el actor pelea mano a mano junto a Keanu Reeves en una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine. Según relata el mismo Zaror a LUN, su participación en el filme se debe a que “antes de volver a Estados Unidos yo filmé una película que se llama ‘El puño del cóndor’ y llegué con ese trailer allá. Se lo mandé a mis amigos y contactos. Uno de ellos fue J.J Perry, un artista marcial muy conocido, que es muy cercano a Chad, el director de la película. Él hizo el contacto y me ofrecieron el papel. Chad me dijo: ‘Marko, te tengo este papel, me han hablado de ti, de tu trabajo, vi lo que has hecho y me gustaría que hicieras este personaje‘”.

“Son cosas increíbles que pasan en la vida. Tuvimos la reunión y así tuve el papel, no tuve que hacer casting ni nada”, agregó el chileno.

Sobre su impresión del actor de “Matrix”, Zaror detalló que “es una persona realmente admirable. Destacó su profesionalismo y la pasión con la que trabaja. Además, es experto no sólo para pelear, sino también en el manejo de las armas y en las escenas de autos. O sea, cuando tú ves a John Wick y sus escenas de autos, él de verdad hace sus piruetas, no son trucos de cámaras. No es que le cambien la cara digitalmente… él realmente es John Wick”.