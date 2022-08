Más de un centenar de agricultores y apicultores reciben insumos para combatir los efectos de la sequía en Río Hurtado

Cincuenta kits de riego compuestos por estanques, bombas de agua eléctrica y mangueras, además de 43 kit de alimentación apícola (100 kilos de fructosa y 7 litros de aminoácidos), son parte de los recursos que recibieron un total de 110 agricultores y apicultores de la comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo.

Apoyos que fueron entregados por la alcaldesa de la comuna, Juana Olivares, junto al subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes y al seremi del ramo Hernán Saavedra, gracias al convenio de colaboración y transferencia de fondos para emergencia agrícola, suscrito entre el municipio y el Ministerio de Agricultura, cuyo aporte alcanza los $75 millones, los que beneficiarán en su totalidad a 250 productores de la comuna.

“Estamos muy contentos y felices por recibir este fondo que va a beneficiar a 250 personas de Río Hurtado. En este minuto estamos cumpliendo con una primera etapa que significa poder equipar a los apicultores con insumos para poder fortalecer a las abejas y que puedan enfrentar mejor esta primavera, por otra parte, el kit de riego que es un estanque, una pequeña bomba y manguera para que nuestros agricultores puedan mejorar sus cultivos orgánicos. Le manifestamos al subsecretario que fue tan dura la sequía que nos tocó vivir que corrimos el riesgo de la subsistencia”, señaló la alcaldesa Juana Olivares.

Con respecto a los apoyos entregados, la agricultora Yolanda Robles de la localidad de San Pedro, quien recibió un kit de riego, señaló estar muy agradecida por la entrega de estos insumos que benefician a productores que no son usuarios de Indap. “Ya no tengo los recursos para comprar, hemos estado muchos años en sequía y es súper importante el kit para almacenar agüita. Yo no soy usuaria de Indap y creo que son una gran cantidad de personas que no son beneficiarias y estamos muy agradecidas”.

“Siembra por Chile” es un programa del Ministerio de Agricultura, que contempla una serie de medidas direccionadas hacia la reactivación económica, mitigación de precios y creación de empleos, para enfrentar la situación de emergencia y dinamizar el sector silvoagropecuario. Para la región contempló un presupuesto de $1.747 millones que están enfocados en la agricultura familiar campesina (AFC), con el fin de apoyar a productores agrícolas y habitantes del mundo rural de la región.

El subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes, quien participó de esta entrega durante su visita a la Región de Coquimbo, destacó la importancia de llegar con estos apoyos que dignifican el campo chileno.

“Es el trabajo que nos ha encomendado nuestro Presidente Gabriel Boric de estar en cada uno de los lugares, hoy día estamos en Río Hurtado y estamos felices de poder entregar estos recursos que son de todos los chilenos y hoy están acá en el campo para proteger a las abejas, la apicultura, para proteger el riego y para trabajar en comunidad. Estamos muy contentos, muy comprometidos, cumpliendo con el deber y poniendo los recursos del ministerio donde tienen que estar, en los hombres y mujeres de trabajo que lo único que piden es un poco de ayuda para dignificar el campo chileno”, detalló.

En la Región de Coquimbo, Siembra por Chile, está apoyando a un total de 5.826 agricultores y agriculturas de las 15 comunas, que no son usuarios de Indap. Medida que ha logrado ser materializada luego de ser decretada la región bajo la condición de emergencia agrícola, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año.