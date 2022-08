Matthei: A Vega “la sacaron porque sencillamente afectaba al Apruebo”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica salida del gabinete de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, tras conocerse una llamada de su asesora al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



En declaraciones al programa “Estado Nacional” de TVN, Matthei señaló que “no estoy tan clara que lo de la exministra haya sido un error porque yo creo que, efectivamente, no había para nada una posición clara del Gobierno”.



Agregó que “la sacaron porque sencillamente afectaba al Apruebo, nada más”.



Sobre la detención de Llaitul, la alcaldesa sostuvo que “he visto en este Gobierno una ingenuidad muy grande, creyeron que por llegar ellos iba a bajar la violencia (…) que iban a deponer las armas y no es así. Cuando la violencia empieza, agarra una dinámica propia que no tiene nada que ver con quién está gobernando”.



Matthei se refirió también a los hechos de violencia ocurridos el domingo entre personas que apoyan el Apruebo y el Rechazo en Santiago y declaró que “la violencia no se puede tolerar nunca sea del Apruebo o del Rechazo”.



En relación con el atropello de ciclistas por parte de una carreta con caballos, expresó que espera que “se investigue a fondo y si, realmente, es culpable que se apliquen todas las medidas del caso”.



Respecto a la polémica del cierre de campaña de Apruebo Transformar en Valparaíso, Matthei expresó que fue “un acto deliberado (…) era algo que estaba absolutamente preparado” y lo comparó con lo que sucedió en la Convención Constitucional.



“Este incidente de Valparaíso, a mí me recuerda los peores momentos de la Convención. Esa vez que no permitieron a los niños cantar el himno nacional; todas las veces que trataron de cambiar los símbolos patrios; el tema de la plurinacionalidad, pero por sobre todo es un desparpajo, una falta de respeto hacia Chile”, agregó.



“Ha habido en el fondo un grupo que hizo del enojo su forma de actuar y que trató de escribir una Constitución desde el enojo pasando por encima a todos los demás. Si hubiesen hecho un trabajo, medianamente, razonable hoy día no habría duda de que va a ganar el Apruebo pero lo hicieron mal”, añadió.